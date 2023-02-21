Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО

Кертис Джонс проводит крайне тяжелий сезон.

Серия травм выбила молодого игрока из основной обоймы и поставила на грань перехода в другой клуб уже этой зимой.

Однако, Юрген Клопп все еще верит в 22-летнего футболиста и видит в нем будущее "красных".

Сейчас Джонс в норме и верит, что получит шанс проявить себя на поле уже сегодня вечером против "Реала".

А мы знакомимся с эффектной моделью Саффрон Хан, которая будет сегодня главной фанаткой молодого футболиста.