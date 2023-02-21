Красотка дня. Яркая девушка-модель молодой звезды Ливерпуля. ФОТО
Ее бойфренду сезон дается нелегко
instagram.com/saffiekhan_
Кертис Джонс проводит крайне тяжелий сезон.
Серия травм выбила молодого игрока из основной обоймы и поставила на грань перехода в другой клуб уже этой зимой.
Однако, Юрген Клопп все еще верит в 22-летнего футболиста и видит в нем будущее "красных".
Сейчас Джонс в норме и верит, что получит шанс проявить себя на поле уже сегодня вечером против "Реала".
А мы знакомимся с эффектной моделью Саффрон Хан, которая будет сегодня главной фанаткой молодого футболиста.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Умер легенда Реала и почетный президент клуба на 84-м году жизни
- Мудрик установил абсолютный антирекорд АПЛ
- ВСУ отразили атаки россиян около 11 населенных пунктов - Генштаб
- Роман с итальянским секс-символом и ужас фанатов. Кариус возвращается в большой футбол. ФОТО
- Самая сексуальная болельщица чемпионата мира похвасталась футболкой Арсенала. ФОТО
- "Под папиным крылом, согреется теплом", - президент Ингульца снял очередной клип на мотив песен Круга. ВИДЕО
Новости по теме
- 13:10 Lifestyle Роман с итальянским секс-символом и ужас фанатов. Кариус возвращается в большой футбол. ФОТО
- 09:10 Lifestyle Вратарь-неудачник киевского финала ЛЧ закрутил роман с секс-символом итальянского ТВ. ФОТО
- 09:20 Lifestyle Красотка дня. Невероятная жена звезды Наполи Джованни Симеоне, которой он посвятил гол Милану. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1Играть
300 грн
freebet
2Играть
4500 грн
3Играть
1500 грн