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По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО

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(1 голосов)

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По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО

Фото: instagram.com/mauroicardi

UA-Футбол
Новина українською

Пара Мауро и Ванды Икарди никогда не дает забыть о себе надолго.

Сейчас аргентинец зажигает в Турции - 9 голов и 6 результативных передач в 12 матчах за "Галатасарай".

А еще Мауро все никак не определится со своими чувствами к Ванде.

Пара то сходится, то расходится с концами - только для того, чтобы снова драматично сойтись.

Новая серия нашего любимого сериала подоспела на десятую годовщину распада семьи Макси Лопеса семейства Икарди.

Мауро опубликовал ряд совместных фото, в том числе и полуголой Ванды.

По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО - изображение 1

"Она нравится многим, но фотографирую ее я", - написал футболист.

Сама же то ли жена, то ли экс-жена игрока - ответила фотографией в слезах.

По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО - изображение 2

По последним даным, пара все-таки разошлась и сейчас не вместе.

Возможно, Мауро просто загрустил и решился на спонтанный порыв, поскольку в дальнейшем удалил все фото.

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В статье: Мауро Икарди вТренде
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Комментарии (1)
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NoSoyEspanol (Alicante)
02.03.2023 в 14:04
А він впевнений, що тільки він її «фотографує»! )
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