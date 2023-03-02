По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО

Пара Мауро и Ванды Икарди никогда не дает забыть о себе надолго.

Сейчас аргентинец зажигает в Турции - 9 голов и 6 результативных передач в 12 матчах за "Галатасарай".

А еще Мауро все никак не определится со своими чувствами к Ванде.

Пара то сходится, то расходится с концами - только для того, чтобы снова драматично сойтись.

Новая серия нашего любимого сериала подоспела на десятую годовщину распада семьи Макси Лопеса семейства Икарди.

Мауро опубликовал ряд совместных фото, в том числе и полуголой Ванды.

"Она нравится многим, но фотографирую ее я", - написал футболист.

Сама же то ли жена, то ли экс-жена игрока - ответила фотографией в слезах.

По последним даным, пара все-таки разошлась и сейчас не вместе.

Возможно, Мауро просто загрустил и решился на спонтанный порыв, поскольку в дальнейшем удалил все фото.