По случаю годовщины. Мауро Икарди опубликовал фото полуголой Ванды и довел ее до слез. ФОТО
Еще не забыли про эту парочку?
Фото: instagram.com/mauroicardi
Пара Мауро и Ванды Икарди никогда не дает забыть о себе надолго.
Сейчас аргентинец зажигает в Турции - 9 голов и 6 результативных передач в 12 матчах за "Галатасарай".
А еще Мауро все никак не определится со своими чувствами к Ванде.
Пара то сходится, то расходится с концами - только для того, чтобы снова драматично сойтись.
Новая серия нашего любимого сериала подоспела на десятую годовщину
распада семьи Макси Лопеса семейства Икарди.
Мауро опубликовал ряд совместных фото, в том числе и полуголой Ванды.
"Она нравится многим, но фотографирую ее я", - написал футболист.
Сама же то ли жена, то ли экс-жена игрока - ответила фотографией в слезах.
По последним даным, пара все-таки разошлась и сейчас не вместе.
Возможно, Мауро просто загрустил и решился на спонтанный порыв, поскольку в дальнейшем удалил все фото.
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