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Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО

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Сегодня ее бойфренд попробует огорчить Ливерпуль

Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО

instagram.com/ssandragaral

UA-Футбол
Новина українською

Марко Асенсио нечасто появляется в стартовом составе "Реала".

Однако, это не мешает испанцу входить в число лучших бомбардиров команды - 5 голов в Ла Лиге, больше только у трех игроков.

Сегодня полузащитник попробует забить свой третий гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Учитывая результат первого матча с "Ливерпулем", можно снова ждать голевой феерии.

А с трибун "Сантьяго Бернабеу" игрока будет поддерживать его девушка Сандра, с которой мы сегодня и знакомимся.

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В статье: Лига чемпионов Реал (Мадрид) вТренде
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