Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО
Сегодня ее бойфренд попробует огорчить Ливерпуль
instagram.com/ssandragaral
Марко Асенсио нечасто появляется в стартовом составе "Реала".
Однако, это не мешает испанцу входить в число лучших бомбардиров команды - 5 голов в Ла Лиге, больше только у трех игроков.
Сегодня полузащитник попробует забить свой третий гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.
Учитывая результат первого матча с "Ливерпулем", можно снова ждать голевой феерии.
А с трибун "Сантьяго Бернабеу" игрока будет поддерживать его девушка Сандра, с которой мы сегодня и знакомимся.
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