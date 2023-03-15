Красотка дня. Очаровательная девушка одного из лучших бомбардиров Реала в этом сезоне. ФОТО

Марко Асенсио нечасто появляется в стартовом составе "Реала".

Однако, это не мешает испанцу входить в число лучших бомбардиров команды - 5 голов в Ла Лиге, больше только у трех игроков.

Сегодня полузащитник попробует забить свой третий гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

Учитывая результат первого матча с "Ливерпулем", можно снова ждать голевой феерии.

А с трибун "Сантьяго Бернабеу" игрока будет поддерживать его девушка Сандра, с которой мы сегодня и знакомимся.