  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Кариус осваивает новую профессию пока его роскошная девушка взрывает танцпол. ВИДЕО

Новости
Обновлено
(1 голосов)

Лорис теперь диджей.

Кариус осваивает новую профессию пока его роскошная девушка взрывает танцпол. ВИДЕО

instagram.com/dilettaleotta

UA-Футбол
Новина українською

Лорис Кариус и Дилетта Леотта буквально сразу же стали одной из самых популярных футбольных пар.

Немец сугубо теоретически является игроком "Ньюкасла", тогда как фактически он находится не с командой, а с подругой на Сицилии.

Где уже осваивает профессию диджея.

Яркая блондинка опубликовала видео вечеринки, на которой Лорис стоял за пультом, а сама она танцевала со всеми присуствующими.

Что ж, судя по всему, футбол бывшему вратарю "Ливерпуля" уже не особо интересен - самое время задуматься о новых увлечениях.

Тем более, что совсем скоро он станет отцом.

По теме
yellow-arrow
Встреча на Эльбе. Селезнев пересекся с Ракицким на Закарпатье - ФОТО
yellow-arrow
На психологическую реабилитацию. Грєм Поттер отправился на Мальдивы после увольнения из Челси
yellow-arrow
Красотка дня. Очаровательная дочь Луиса Энрике, которая встречается со звездой Барселоны. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лорис Кариус вТренде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде