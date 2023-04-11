Кариус осваивает новую профессию пока его роскошная девушка взрывает танцпол. ВИДЕО

Лорис Кариус и Дилетта Леотта буквально сразу же стали одной из самых популярных футбольных пар.

Немец сугубо теоретически является игроком "Ньюкасла", тогда как фактически он находится не с командой, а с подругой на Сицилии.

Где уже осваивает профессию диджея.

Яркая блондинка опубликовала видео вечеринки, на которой Лорис стоял за пультом, а сама она танцевала со всеми присуствующими.

Что ж, судя по всему, футбол бывшему вратарю "Ливерпуля" уже не особо интересен - самое время задуматься о новых увлечениях.

Тем более, что совсем скоро он станет отцом.