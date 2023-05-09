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Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО

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Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО

instagram.com/carmen_ccvl

UA-Футбол
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Неаполь продолжает праздновать чемпионство "Наполи".

И каждый по-своему выплескивает свою радость.

К примеру, танцовщица Кармен Каккавале решила пройтись по улицам города голой.

@cccarmen98 @Weronique Art @Habibi Beauty & Hammam ???????????????????????? #officialsscnapoli #bodypainting #bodypaint #napoli #naples #italia #scudett #acqualete #buitoni #msc @Buitoni @AcquaLete @msccrociere@SSC Napoli ♬ Malatìa - Ciccio Merolla

Точнее, на теле красотки был боди-арт, посвященный "Наполи".

Видео взорвало соцсети (в тик-токе уже более трех миллионов просмотров).

Что ж, действительно выглядит эффектно.

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В статье: Наполи (Неаполь) вТренде
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