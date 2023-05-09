Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО
Заряд позитива
instagram.com/carmen_ccvl
Неаполь продолжает праздновать чемпионство "Наполи".
И каждый по-своему выплескивает свою радость.
К примеру, танцовщица Кармен Каккавале решила пройтись по улицам города голой.
@cccarmen98 @Weronique Art @Habibi Beauty & Hammam ???????????????????????? #officialsscnapoli #bodypainting #bodypaint #napoli #naples #italia #scudett #acqualete #buitoni #msc @Buitoni @AcquaLete @msccrociere@SSC Napoli ♬ Malatìa - Ciccio Merolla
Точнее, на теле красотки был боди-арт, посвященный "Наполи".
Видео взорвало соцсети (в тик-токе уже более трех миллионов просмотров).
Что ж, действительно выглядит эффектно.
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