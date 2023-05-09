Итальянская танцовщица прошлась голой по улицам Неаполя в честь скудетто Наполи. ВИДЕО

Неаполь продолжает праздновать чемпионство "Наполи".

И каждый по-своему выплескивает свою радость.

К примеру, танцовщица Кармен Каккавале решила пройтись по улицам города голой.

Точнее, на теле красотки был боди-арт, посвященный "Наполи".

Видео взорвало соцсети (в тик-токе уже более трех миллионов просмотров).

Что ж, действительно выглядит эффектно.