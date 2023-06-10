Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО
Кто победит в битве красоток?
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Уже сегодня "Манчестер Сити" и "Интер" в Стамбуле определят победителя Лиги чемпионов.
Не менее ожесточенной должна быть борьба красоток - вторых половинок игроков обеих команд.
Вчера мы знакомились с источником вдохновения футболистов "Интера" - тепер очередь за "Ман Сити".
Кто же все-таки победит на этом поле боя?
Мария (Хулиан Альварес)
Яркая аргентинка, которая успела прогневить фанатов - игроку даже присылали петиции с требованием бросить девушку.
Кайли (Натан Аке)
Владелица магазина купальников, которая всегда готова лично продемонстрировать свой товар.
Сара (Илкай Гюндоган)
Модель и телеведущая отлично знает, как идеально выглядеть в кадре.
Инес (Бернарду Силва)
И снова модель, с которой португалец познакомился в самый разгар пандемии 2020-го года.
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