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Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО

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Кто победит в битве красоток?

Красотки дня. Фантастические вторые половинки футболистов Манчестер Сити. ФОТО

instagram.com/kayleerm_

UA-Футбол
Новина українською

Уже сегодня "Манчестер Сити" и "Интер" в Стамбуле определят победителя Лиги чемпионов.

Не менее ожесточенной должна быть борьба красоток - вторых половинок игроков обеих команд.

Вчера мы знакомились с источником вдохновения футболистов "Интера" - тепер очередь за "Ман Сити".

Кто же все-таки победит на этом поле боя?

Мария (Хулиан Альварес)

Яркая аргентинка, которая успела прогневить фанатов - игроку даже присылали петиции с требованием бросить девушку.

Кайли (Натан Аке)

Владелица магазина купальников, которая всегда готова лично продемонстрировать свой товар.

Сара (Илкай Гюндоган)

Модель и телеведущая отлично знает, как идеально выглядеть в кадре.

Инес (Бернарду Силва)

И снова модель, с которой португалец познакомился в самый разгар пандемии 2020-го года.

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В статье: Лига чемпионов Манчестер Сити вТренде
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