Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО
Музыкантов сильно зацепили события в нашей стране
twitter.com/sigurros
Группа Sigur Rós - легенды исландского рока, выступающие с 1994 года.
Впрочем, последнее десятилетие музыканты не баловали фанатов новым творчеством.
До этого момента.
Причем Украина отыграла крайне важную роль в возвращении легенд.
Коллектив объявил о выходе нового альбома ÁTTA, который состоит из 10 треков.
ÁTTA - our new album is out digitally tonight at midnight. Vinyl & CD pre-order starts now for release on September 1.— Sigur Rós (@sigurros) June 15, 2023
Pre-order via https://t.co/MCYEAvL7bE#sigurros8 pic.twitter.com/h6EmaGR0bL
Основной мотив - война и гибель невиновных.
Стоит послушать поклонникам жанра и не только.
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