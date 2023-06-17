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Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО

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Музыкантов сильно зацепили события в нашей стране

Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО

twitter.com/sigurros

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Группа Sigur Rós - легенды исландского рока, выступающие с 1994 года.

Впрочем, последнее десятилетие музыканты не баловали фанатов новым творчеством.

До этого момента.

Причем Украина отыграла крайне важную роль в возвращении легенд.

Коллектив объявил о выходе нового альбома ÁTTA, который состоит из 10 треков.

Основной мотив - война и гибель невиновных.

Стоит послушать поклонникам жанра и не только.

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В статье: вТренде война с россией
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