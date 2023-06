Легендарная исландская пост-рок-группа выпустила новый альбом под влиянием войны в Украине. ФОТО

Группа Sigur Rós - легенды исландского рока, выступающие с 1994 года.

Впрочем, последнее десятилетие музыканты не баловали фанатов новым творчеством.

До этого момента.

Причем Украина отыграла крайне важную роль в возвращении легенд.

Коллектив объявил о выходе нового альбома ÁTTA, который состоит из 10 треков.

ÁTTA - our new album is out digitally tonight at midnight. Vinyl & CD pre-order starts now for release on September 1.



Pre-order via https://t.co/MCYEAvL7bE#sigurros8 pic.twitter.com/h6EmaGR0bL