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Жадан выпустил совместный трек с Gogol Bordello. Его снимали на ОСК Металлист. ВІДЕО

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"Пятая авеню"

Жадан выпустил совместный трек с Gogol Bordello. Его снимали на ОСК Металлист. ВІДЕО

Фото: instagram.com/serhiy_zhadan

UA-Футбол
Новина українською

Украинская рок-группа "Жадан и собаки" вместе с интернациональным панк-рок-группой Gogol Bordello выстустили совместную песню "Пятая авеню".

Ее особенностью является то, что часть клипа снималась на ОСК "Металлист" в Харькове. Другая часть клипа снята в США.

"Надеемся, эта песня придаст драйва и огня всем людям доброй воли. Это наша музыка свободы, держимся ее!", - написал Жадан.

Песня написалась еще зимой этого года, а весной Сергей и Юджин Гудзь встретились в Нью-Йорке и записали совместные кадры. После этого "Bordello" и "Собаки" работали на студиях, а в мае харьковчане сняли видео на стадионе "Металлист".

Напомним, что 48-летний Сергей Жадан родом из Старобельска Луганской области. Для обучения в университете он переехал в Харьков. Писатель и музыкант неоднократно делал посты в своих социальных сетях с поддержкой "Металлиста 1925".

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В статье: ОСК "Металлист" Металлист 1925 (Харьков) музыка и футбол вТренде Сергей Жадан
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