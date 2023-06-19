Жадан выпустил совместный трек с Gogol Bordello. Его снимали на ОСК Металлист. ВІДЕО
"Пятая авеню"
Фото: instagram.com/serhiy_zhadan
Украинская рок-группа "Жадан и собаки" вместе с интернациональным панк-рок-группой Gogol Bordello выстустили совместную песню "Пятая авеню".
Ее особенностью является то, что часть клипа снималась на ОСК "Металлист" в Харькове. Другая часть клипа снята в США.
"Надеемся, эта песня придаст драйва и огня всем людям доброй воли. Это наша музыка свободы, держимся ее!", - написал Жадан.
Песня написалась еще зимой этого года, а весной Сергей и Юджин Гудзь встретились в Нью-Йорке и записали совместные кадры. После этого "Bordello" и "Собаки" работали на студиях, а в мае харьковчане сняли видео на стадионе "Металлист".
Напомним, что 48-летний Сергей Жадан родом из Старобельска Луганской области. Для обучения в университете он переехал в Харьков. Писатель и музыкант неоднократно делал посты в своих социальных сетях с поддержкой "Металлиста 1925".
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