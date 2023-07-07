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Охранник молодой звезды НБА ударил по лицу легендарную Бритни Спирс. ФОТО

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Неудобно вышло

Охранник молодой звезды НБА ударил по лицу легендарную Бритни Спирс. ФОТО

instagram.com/britneyspears

UA-Футбол
Новина українською

Вы же еще помните Бритни Спирс?

Звезда и секс-символ нулевых уже давно не радует фанатов новыми песнями, уйдя в тень из-за проблем с законом и родственниками.

Потому не удивительно, что некоторые уже успели забыть ее.

Среди таких людей и охранник молодой звезды НБА Виктора Вембаньямы.

Француз только в прошлом месяце был выбран под первым пиком на драфте, но уже пользуется сумасшедшей популярностью.

Сообщается, что певица с мужем отдыхали в ресторане Catch в Лас-Вегасе, когда увидели баскетболиста.

Охранник молодой звезды НБА ударил по лицу легендарную Бритни Спирс. ФОТО - изображение 1

Бритни, которая является поклонницей игрока, захотела взять автограф и сфотографироваться.

Однако, усердный охранник быстро сориентировался и остановил звезду ударом по лицу.

Как пишет TMZ, служба безопасности Спирс уже подала заявление в полицию за побои.

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В статье: НБА вТренде
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