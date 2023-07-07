Охранник молодой звезды НБА ударил по лицу легендарную Бритни Спирс. ФОТО
Неудобно вышло
instagram.com/britneyspears
Вы же еще помните Бритни Спирс?
Звезда и секс-символ нулевых уже давно не радует фанатов новыми песнями, уйдя в тень из-за проблем с законом и родственниками.
Потому не удивительно, что некоторые уже успели забыть ее.
Среди таких людей и охранник молодой звезды НБА Виктора Вембаньямы.
Француз только в прошлом месяце был выбран под первым пиком на драфте, но уже пользуется сумасшедшей популярностью.
Сообщается, что певица с мужем отдыхали в ресторане Catch в Лас-Вегасе, когда увидели баскетболиста.
Бритни, которая является поклонницей игрока, захотела взять автограф и сфотографироваться.
Однако, усердный охранник быстро сориентировался и остановил звезду ударом по лицу.
Как пишет TMZ, служба безопасности Спирс уже подала заявление в полицию за побои.
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