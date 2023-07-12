Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО
Футболист отдыхает на максимум
instagram.com/kalvinphillips
Калвин Филлипс провел фантастический сезон в составе "Манчестер Сити", став обладателем требла.
Как и его товарищи, полузащитник заслужил на хороший отдых.
Футболист отправился отдыхать на знаменитый греческий остров Миконос.
Причем компания у игрока была отличная.
Спортсмен был замечен с Ванессой Этемай.
ФОТО: BackGrid
Итальянская красотка в прошлом году выиграла местный конкурс красоты в Бергамо, провинции Ломбардия.
Это позволило ей принять участие в конкурсе "Мисс Италия", пускай там она и не завоевала наград.
ФОТО: markbergamophotographer
Однако, как видим, девушка абсолютно не расстраивается.
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