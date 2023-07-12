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Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО

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Футболист отдыхает на максимум

Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО

instagram.com/kalvinphillips

UA-Футбол
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Калвин Филлипс провел фантастический сезон в составе "Манчестер Сити", став обладателем требла.

Как и его товарищи, полузащитник заслужил на хороший отдых.

Футболист отправился отдыхать на знаменитый греческий остров Миконос.

Причем компания у игрока была отличная.

Спортсмен был замечен с Ванессой Этемай.

Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО - изображение 1Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО - изображение 2
ФОТО: BackGrid

Итальянская красотка в прошлом году выиграла местный конкурс красоты в Бергамо, провинции Ломбардия.

Это позволило ей принять участие в конкурсе "Мисс Италия", пускай там она и не завоевала наград.

Звезда Ман Сити замечен в Греции в компании претендентки на титул Мисс Италия. ФОТО - изображение 3
ФОТО: markbergamophotographer

Однако, как видим, девушка абсолютно не расстраивается.

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В статье: Манчестер Сити вТренде Калвин Филлипс
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