Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО

Анатолий Трубин генерирует огромное количество новостей и слухов о своем будущем.

Вратарь "Шахтера" и сборной Украины то близок к переходу в "Интер", то встречается с посредниками из Саудовской Аравии.

В любом случае, вместе с игроком собирает чемоданы и его вторая половинка.

Сегодня знакомимся с красоткой Мариной, которая пока не знает - где вскоре будет ее новый дом.