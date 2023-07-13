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Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО

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Скоро переезд?

Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО

instagram.com/galaagannn

UA-Футбол
Новина українською

Анатолий Трубин генерирует огромное количество новостей и слухов о своем будущем.

Вратарь "Шахтера" и сборной Украины то близок к переходу в "Интер", то встречается с посредниками из Саудовской Аравии.

В любом случае, вместе с игроком собирает чемоданы и его вторая половинка.

Сегодня знакомимся с красоткой Мариной, которая пока не знает - где вскоре будет ее новый дом.

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В статье: вТренде Анатолий Трубин
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