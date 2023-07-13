Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО
Скоро переезд?
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Анатолий Трубин генерирует огромное количество новостей и слухов о своем будущем.
Вратарь "Шахтера" и сборной Украины то близок к переходу в "Интер", то встречается с посредниками из Саудовской Аравии.
В любом случае, вместе с игроком собирает чемоданы и его вторая половинка.
Сегодня знакомимся с красоткой Мариной, которая пока не знает - где вскоре будет ее новый дом.
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