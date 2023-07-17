Не сдержала эмоций. Горячая звезда OnlyFans после первой победы в боксе прямо на ринге оголила грудь

Дэниела Хэмли должна быть хорошо известна посетителям известного портала OnlyFans, где каждый может подписаться за отдельную плату на ее откровенные съемки. Но звезда решила добавить драйва в жизни и провела со своей коллегой Александрой Даниэлкой боксерский поединок.

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Об этом бою мир спорта вряд ли бы узнал, если бы не поступок Хэмли.

Бой прошел все запланированные пять раундов, так что победителя определять пришлось судьям. Они отдали победу Хэмли, которая на радостях задрала свой топ и показала грудь. Режиссеры сразу дали крупный план, а некоторые мужчины на ринге предпочли отвернуться.

Возможно, это был самый нестандартный способ отпраздновать победу в истории спорта.