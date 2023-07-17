  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Не сдержала эмоций. Горячая звезда OnlyFans после первой победы в боксе прямо на ринге оголила грудь

Новости
(1 голосов)

Это было неожиданно

Не сдержала эмоций. Горячая звезда OnlyFans после первой победы в боксе прямо на ринге оголила грудь

Фото: instagram.com/daniella.hemsley

UA-Футбол
Новина українською

Дэниела Хэмли должна быть хорошо известна посетителям известного портала OnlyFans, где каждый может подписаться за отдельную плату на ее откровенные съемки. Но звезда решила добавить драйва в жизни и провела со своей коллегой Александрой Даниэлкой боксерский поединок.

  • Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football

Об этом бою мир спорта вряд ли бы узнал, если бы не поступок Хэмли.

Бой прошел все запланированные пять раундов, так что победителя определять пришлось судьям. Они отдали победу Хэмли, которая на радостях задрала свой топ и показала грудь. Режиссеры сразу дали крупный план, а некоторые мужчины на ринге предпочли отвернуться.

Возможно, это был самый нестандартный способ отпраздновать победу в истории спорта.

По теме
yellow-arrow
Красотка дня. Прекрасная жена нового звездного партнера Цыганкова в Жироне. ФОТО
yellow-arrow
С дочерью и собакой. Свитолина показала, как отдыхает после феерического Уимблдона. ФОТО
yellow-arrow
Красотка дня. Очаровательная девушка вратаря сборной Украины Анатолия Трубина. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: вТренде
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
2500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде