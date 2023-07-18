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Маргарита Степаненко: никогда не хотели жить за границей, очень хотим вернуться в Украину

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Сейчас семья футболиста живет в Испании

Маргарита Степаненко: никогда не хотели жить за границей, очень хотим вернуться в Украину

Фото - instagram.com/m_stepanenko

UA-Футбол
Новина українською

Жена Тараса Степаненко Маргарита вместе с тремя детьми покинули Украину и сейчас живут в Испании.

Впрочем, девушка рассказала о том, что самая большая мечта сейчас - это возвращение домой.

"Мы очень-очень хотим вернуться и жить в Киеве. Вот вообще никогда не было желания жить где-то за границей, никогда. Я всегда хотела иметь возможность много путешествовать, где-то "зимовать", но вот жить за граниец - нет. Мы всегда хотели, чтобы дети выучились в украинской школе, а дальше уже по желанию. Если университет в Украине - значить в Украине. За границу, если будем тянуть - значит за границу. Но сами жить никогда за границей не хотели. Потому очень верим в нашу победу и мечтаем вернуться в наш Киев", - сказала Маргарита.

Рассказала супруга футболиста и про жизнь в Марбелье:

"Все нравится, неплохо живется. Нас пригласили друзья. Да простят меня испанцы, мне никогда особо не нравилась Испания и я не хотела тут жить. Но здесь, в Марбелье, тут другая Испания и я влюбилась в нее. Нам нравится и климат, и продукты, и образование уже здесь с детьми проходим. Тут комфортно, я уже нашла много друзей и для себя, и для детей. Потому все хорошо".

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В статье: Тарас Степаненко вТренде
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Комментарии (2)
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Makar BabokerSTAR (Yokneam ILIt)
18.07.2023 в 17:09
Ну ? До чого ці світлини з дупами ? Це такий патриотізм ?
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Віктор Бокасса (Betwmount)
18.07.2023 в 17:02
А що заважає повернутися і жити в Ужгороді чи Чернівцях? (
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