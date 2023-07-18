Маргарита Степаненко: никогда не хотели жить за границей, очень хотим вернуться в Украину

Жена Тараса Степаненко Маргарита вместе с тремя детьми покинули Украину и сейчас живут в Испании.

Впрочем, девушка рассказала о том, что самая большая мечта сейчас - это возвращение домой.

"Мы очень-очень хотим вернуться и жить в Киеве. Вот вообще никогда не было желания жить где-то за границей, никогда. Я всегда хотела иметь возможность много путешествовать, где-то "зимовать", но вот жить за граниец - нет. Мы всегда хотели, чтобы дети выучились в украинской школе, а дальше уже по желанию. Если университет в Украине - значить в Украине. За границу, если будем тянуть - значит за границу. Но сами жить никогда за границей не хотели. Потому очень верим в нашу победу и мечтаем вернуться в наш Киев", - сказала Маргарита.

Рассказала супруга футболиста и про жизнь в Марбелье: