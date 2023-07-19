Как 9 349 билетов на бой Усика вместе взятых. В США платят дикие деньги за право увидеть дебют Месси
Просто космос
Фото: Inter Miami
Переход Лионеля Месси в "Интер Майами" произвел фуррор в США.
Не удивительно, что футболки аргентинца разлетаются как горячие пирожки зимой.
А вот за право увидеть дебют легенды приходится побороться.
Уже в пятницу "Интер" проведет матч против "Крус Асуля" в Кубке лиг.
Вряд ли стоит говорить, что билеты достать крайне сложно.
Средняя цена билетов составляет почти 500 долларов, но встречаются варианты и по 110 тысяч долларов.
Для сравнения, это эквивалентно 9 349 билетам на бой Александра Усика с Даниелем Дюбуа.
Также за аналогичную цену можно купить дом в Моркаме на берегу моря и стать соседом Тайсона Фьюри.
И даже за меньшую цену вы могли бы устроить себе 274-дневное путешествие на роскошном лайнере от Royal Caribbean.
Сообщается, что даже самые дорогие билеты также расходятся в продаже.
Очевидно, кто-то настолько ценит момент дебюта Месси в футболке "Майами".
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