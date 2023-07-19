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Как 9 349 билетов на бой Усика вместе взятых. В США платят дикие деньги за право увидеть дебют Месси

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Просто космос

Как 9 349 билетов на бой Усика вместе взятых. В США платят дикие деньги за право увидеть дебют Месси

Фото: Inter Miami

UA-Футбол
Новина українською

Переход Лионеля Месси в "Интер Майами" произвел фуррор в США.

Не удивительно, что футболки аргентинца разлетаются как горячие пирожки зимой.

А вот за право увидеть дебют легенды приходится побороться.

Уже в пятницу "Интер" проведет матч против "Крус Асуля" в Кубке лиг.

Вряд ли стоит говорить, что билеты достать крайне сложно.

Средняя цена билетов составляет почти 500 долларов, но встречаются варианты и по 110 тысяч долларов.

Для сравнения, это эквивалентно 9 349 билетам на бой Александра Усика с Даниелем Дюбуа.

Также за аналогичную цену можно купить дом в Моркаме на берегу моря и стать соседом Тайсона Фьюри.

И даже за меньшую цену вы могли бы устроить себе 274-дневное путешествие на роскошном лайнере от Royal Caribbean.

Сообщается, что даже самые дорогие билеты также расходятся в продаже.

Очевидно, кто-то настолько ценит момент дебюта Месси в футболке "Майами".

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В статье: Лионель Месси МЛС вТренде Интер Майами
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