Красотка дня. Звезда Барселоны и женской сборной Испании Айтана Бонмати. ФОТО
Зажигает на чемпионате мира
instagram.com/aitana.bonmati
Прямо сейчас в Австралии проходит женский чемпионат мира.
Сборная Испании является одной из фавориток турнира.
Испанки уже ярко стартовали, разгромив сборные Замбии и Коста Рики с общим счетом 8:0.
Один из голов на счету звезды "Барселоны" Айтаны Бонмати.
Через девушку проходит вся игра команды в полузащите.
С ней же мы сегодня и знакомимся поближе.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Ворскла - Дила. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги конференций
- Экс-вингер сборной Украины усилил состав новичка УПЛ
- Месси оформил дубль в матче Кубка лиги MLS – Атланта стала юбилейной жертвой аргентинца
- Инста-модель вернулась к Вербичу после романа с Хамесом и угроз от фанатов Панатинаикоса. ФОТО
- Красотка дня. Прелестная девушка новичка Тоттенхэма и экс-горняка Манора Соломона. ФОТО
- Жена Степаненко: Когда Месси перешел в Майами, все звонили, просили через Кривцова футболки
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
2На сайт
2 500 грн