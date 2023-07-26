Красотка дня. Звезда Барселоны и женской сборной Испании Айтана Бонмати. ФОТО

Прямо сейчас в Австралии проходит женский чемпионат мира.

Сборная Испании является одной из фавориток турнира.

Испанки уже ярко стартовали, разгромив сборные Замбии и Коста Рики с общим счетом 8:0.

Один из голов на счету звезды "Барселоны" Айтаны Бонмати.

Через девушку проходит вся игра команды в полузащите.

С ней же мы сегодня и знакомимся поближе.