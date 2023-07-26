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Красотка дня. Звезда Барселоны и женской сборной Испании Айтана Бонмати. ФОТО

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Зажигает на чемпионате мира

Красотка дня. Звезда Барселоны и женской сборной Испании Айтана Бонмати. ФОТО

instagram.com/aitana.bonmati

UA-Футбол
Новина українською

Прямо сейчас в Австралии проходит женский чемпионат мира.

Сборная Испании является одной из фавориток турнира.

Испанки уже ярко стартовали, разгромив сборные Замбии и Коста Рики с общим счетом 8:0.

Один из голов на счету звезды "Барселоны" Айтаны Бонмати.

Через девушку проходит вся игра команды в полузащите.

С ней же мы сегодня и знакомимся поближе.

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В статье: Барселона вТренде женский чемпионат мира
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