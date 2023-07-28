Красотка дня. Прекрасная жена бразильской звезды Шахтера Тете. ФОТО
Правда, игроком Шахтера бразилец будет недолго
instagram.com/k_l_m_tania
Бразильский вингер Тете до сих пор формально числится игроком "Шахтера", хотя уже вряд ли когда-либо появится в форме "горняков".
Футболист, контракт которого действует до конца 2023-го года,
Впрочем, сам игрок не устает признаваться в любви Украине и благодарить за все пережитое здесь.
В искренность чувств спортсмена можно поверить - как минимум, именно здесь он нашел свою вторую половинку.
Татьяна ездила с игроком сначала во Францию, а потом и в Англию.
Теперь, похоже, ее ждет переезд в Италию.
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