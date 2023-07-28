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Красотка дня. Прекрасная жена бразильской звезды Шахтера Тете. ФОТО

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Правда, игроком Шахтера бразилец будет недолго

Красотка дня. Прекрасная жена бразильской звезды Шахтера Тете. ФОТО

instagram.com/k_l_m_tania

UA-Футбол
Новина українською

Бразильский вингер Тете до сих пор формально числится игроком "Шахтера", хотя уже вряд ли когда-либо появится в форме "горняков".

Футболист, контракт которого действует до конца 2023-го года, уже готовится переезжать в Италию.

Впрочем, сам игрок не устает признаваться в любви Украине и благодарить за все пережитое здесь.

В искренность чувств спортсмена можно поверить - как минимум, именно здесь он нашел свою вторую половинку.

Татьяна ездила с игроком сначала во Францию, а потом и в Англию.

Теперь, похоже, ее ждет переезд в Италию.

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В статье: Шахтер (Донецк) вТренде Тете
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