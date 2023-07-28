Красотка дня. Прекрасная жена бразильской звезды Шахтера Тете. ФОТО

Бразильский вингер Тете до сих пор формально числится игроком "Шахтера", хотя уже вряд ли когда-либо появится в форме "горняков".

Футболист, контракт которого действует до конца 2023-го года, уже готовится переезжать в Италию.

Впрочем, сам игрок не устает признаваться в любви Украине и благодарить за все пережитое здесь.

В искренность чувств спортсмена можно поверить - как минимум, именно здесь он нашел свою вторую половинку.

Татьяна ездила с игроком сначала во Францию, а потом и в Англию.

Теперь, похоже, ее ждет переезд в Италию.