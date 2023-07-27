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Вингер Шахтера согласился на переход в Наполи
Донецкий клуб ничего не получит за бразильца
Фото: ФК Шахтер
Бразильский вингер "Шахтера" Тете может продолжить карьеру в Серии А.
Бразилец интересен "Наполи", сообщает Calciomercato. "Неаполитанцы" предложили 23-летнему футболисту контракт, рассчитанный на три года. По информации источника, Тете уже дал согласие на переход в стан чемпиона Италии.
Интересно, что футболист может перейти в "Наполи" бесплатно. Сперва Тете на полгода воспользуется правилом ФИФА, а затем заключит полноценное соглашение с итальянским клубом.
Его трудовой договор с "Шахтером" заканчивается в конце 2023 года. Минувший сезон Тете провел в аренде в двух клубах. Первую половину кампании бразилец отыграл в "Лионе", а в январе перешел в "Лестер".
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