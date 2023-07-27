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Вингер Шахтера согласился на переход в Наполи

Премьер-лига
(1 голосов)

Донецкий клуб ничего не получит за бразильца

Вингер Шахтера согласился на переход в Наполи

Фото: ФК Шахтер

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Бразильский вингер "Шахтера" Тете может продолжить карьеру в Серии А.

Бразилец интересен "Наполи", сообщает Calciomercato. "Неаполитанцы" предложили 23-летнему футболисту контракт, рассчитанный на три года. По информации источника, Тете уже дал согласие на переход в стан чемпиона Италии.

Интересно, что футболист может перейти в "Наполи" бесплатно. Сперва Тете на полгода воспользуется правилом ФИФА, а затем заключит полноценное соглашение с итальянским клубом.

Его трудовой договор с "Шахтером" заканчивается в конце 2023 года. Минувший сезон Тете провел в аренде в двух клубах. Первую половину кампании бразилец отыграл в "Лионе", а в январе перешел в "Лестер".

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В статье: Шахтер (Донецк) Наполи (Неаполь) Тете
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Источник:
Calciomercato

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