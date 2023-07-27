Вингер Шахтера согласился на переход в Наполи

Бразильский вингер "Шахтера" Тете может продолжить карьеру в Серии А.

Бразилец интересен "Наполи", сообщает Calciomercato. "Неаполитанцы" предложили 23-летнему футболисту контракт, рассчитанный на три года. По информации источника, Тете уже дал согласие на переход в стан чемпиона Италии.

Интересно, что футболист может перейти в "Наполи" бесплатно. Сперва Тете на полгода воспользуется правилом ФИФА, а затем заключит полноценное соглашение с итальянским клубом.

Его трудовой договор с "Шахтером" заканчивается в конце 2023 года. Минувший сезон Тете провел в аренде в двух клубах. Первую половину кампании бразилец отыграл в "Лионе", а в январе перешел в "Лестер".