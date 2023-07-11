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"Из-за этой ситуации я уже не смогу играть в Шахтере". Тете - о своем будущем
Бразилец находится в поисках нового клуба
Фото: Александр Приходько
Бразильский вингер "Шахтера" Тете рассказал о своих ближайших планах.
"Я очень часто слежу за "Шахтером". По сути, это мой первый серьезный профессиональный клуб в карьере. Потому я очень люблю "Шахтер" и смотрю их матчи.
Еще немного осталось до завершения контракта с "Шахтером". Из-за этой ситуации я уже не смогу играть в "Шахтере". Но я болею за них и очень хочу, чтобы команда развивалась.
Еще не определился с будущим клубом. Мы очень внимательно следим и пока не спешим принимать решение. Есть много заинтересованных команд, но сейчас все решает мой агент.
Я люблю Украину. Сейчас я в отпуске и, несмотря на войну, приехал сюда. Верим в победу и в то, что все будет хорошо", - сказал Тете в комментарии Football Hub.
Минувший сезон Тете провел в аренде в двух клубах. Первую половину кампании бразилец отыграл в "Лионе", а в январе перешел в "Лестер". Его контракт с "Шахтером" действует до конца 2023 года.
Ранее сообщалось, что 23-летний Тете попал в сферу интересов "Селтика"
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