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"Из-за этой ситуации я уже не смогу играть в Шахтере". Тете - о своем будущем

Премьер-лига
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Бразилец находится в поисках нового клуба

"Из-за этой ситуации я уже не смогу играть в Шахтере". Тете - о своем будущем

Фото: Александр Приходько

Новина українською

Бразильский вингер "Шахтера" Тете рассказал о своих ближайших планах.

"Я очень часто слежу за "Шахтером". По сути, это мой первый серьезный профессиональный клуб в карьере. Потому я очень люблю "Шахтер" и смотрю их матчи.

Еще немного осталось до завершения контракта с "Шахтером". Из-за этой ситуации я уже не смогу играть в "Шахтере". Но я болею за них и очень хочу, чтобы команда развивалась.

Еще не определился с будущим клубом. Мы очень внимательно следим и пока не спешим принимать решение. Есть много заинтересованных команд, но сейчас все решает мой агент.

Я люблю Украину. Сейчас я в отпуске и, несмотря на войну, приехал сюда. Верим в победу и в то, что все будет хорошо", - сказал Тете в комментарии Football Hub.

Минувший сезон Тете провел в аренде в двух клубах. Первую половину кампании бразилец отыграл в "Лионе", а в январе перешел в "Лестер". Его контракт с "Шахтером" действует до конца 2023 года.

Ранее сообщалось, что 23-летний Тете попал в сферу интересов "Селтика"

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В статье: Шахтер (Донецк) Тете
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Источник:
Football Hub

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