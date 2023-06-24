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Тете может переехать в чемпионат Шотландии
Игрок попал в сферу интересов одного из лидеров турнира
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер "Шахтера" Тете попал в сферу интересов "Селтика". Шотландский клуб рассматривает бразильца в качестве замены для вингера Лиэля Абады, который этим летом может покинуть команду.
Сезон 2022/23 бразилец начал в аренде в "Лионе", а зимой перешел в "Лестер", где играл под руководством нового главного тренера "Селтика" Брендана Роджерса. В составе "лис" Тете провел 14 матчей, в которых забил один гол.
Ранее также сообщалось об интересе к Тэте со стороны ряда клубов, в частности "Фламенга", "Гремио" и "Аль-Хилаля".
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