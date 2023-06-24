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Тете может переехать в чемпионат Шотландии

Англия
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Игрок попал в сферу интересов одного из лидеров турнира

Тете может переехать в чемпионат Шотландии

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вингер "Шахтера" Тете попал в сферу интересов "Селтика". Шотландский клуб рассматривает бразильца в качестве замены для вингера Лиэля Абады, который этим летом может покинуть команду.

Сезон 2022/23 бразилец начал в аренде в "Лионе", а зимой перешел в "Лестер", где играл под руководством нового главного тренера "Селтика" Брендана Роджерса. В составе "лис" Тете провел 14 матчей, в которых забил один гол.

Ранее также сообщалось об интересе к Тэте со стороны ряда клубов, в частности "Фламенга", "Гремио" и "Аль-Хилаля".

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В статье: Лион Шахтер (Донецк) Селтик (Глазго) Тете
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Источник:
thecelticbhoys.com

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