Звездный полузащитник Реала продемонстрировал талант игры на рояле. ВИДЕО

Когда говорят о креативных футболистах и ярких разрушителях, часто используют выражение, что один "играет на рояле", а другой "таскает рояль".

Орельен Чуамени в "Реале" умеет все - и в отборе поработать, и пас красивый отдать, и сообразить настоящую красоту на тренировке.

Как оказалось, к числу талантов француза относится и вполне буквальная игра на рояле.

В сети завирусилось видео, на котором футболист удивляет партнеров своими музыкальными талантами.

Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем.