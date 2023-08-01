Звездный полузащитник Реала продемонстрировал талант игры на рояле. ВИДЕО
Красота
instagram.com/aurelientchm
Когда говорят о креативных футболистах и ярких разрушителях, часто используют выражение, что один "играет на рояле", а другой "таскает рояль".
Орельен Чуамени в "Реале" умеет все - и в отборе поработать, и пас красивый отдать, и сообразить настоящую красоту на тренировке.
July 25, 2023
Как оказалось, к числу талантов француза относится и вполне буквальная игра на рояле.
В сети завирусилось видео, на котором футболист удивляет партнеров своими музыкальными талантами.
Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем.
Aurélien Tchouaméni tocando el piano. pic.twitter.com/N2KDGP0C9W— REAL MADRID (@AdriRM33) July 31, 2023
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