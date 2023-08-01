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Звездный полузащитник Реала продемонстрировал талант игры на рояле. ВИДЕО

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Красота

Звездный полузащитник Реала продемонстрировал талант игры на рояле. ВИДЕО

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UA-Футбол
Новина українською

Когда говорят о креативных футболистах и ярких разрушителях, часто используют выражение, что один "играет на рояле", а другой "таскает рояль".

Орельен Чуамени в "Реале" умеет все - и в отборе поработать, и пас красивый отдать, и сообразить настоящую красоту на тренировке.

Как оказалось, к числу талантов француза относится и вполне буквальная игра на рояле.

В сети завирусилось видео, на котором футболист удивляет партнеров своими музыкальными талантами.

Не зря говорят, что талантливый человек талантлив во всем.

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В статье: Реал (Мадрид) вТренде Орельен Чуамени
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