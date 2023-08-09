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Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО

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Пара обживается в Коламбусе

Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО

instagram.com/darinacheberko

UA-Футбол
Новина українською

Летом этого года Евгений Чеберко сменил чемпионат Хорватии на MLS, присоединившись к "Коламбус Крю".

Пока защитник готовится противостоять "Интеру Майами" с Лионелем Месси - его жена обживается в новой стране.

Даше уже пришлось немало попутешествовать.

Австрия, Хорватия - и вот теперь США.

Красотка однозначно будет радовать фанатов "Коламбуса" своим присутствием на трибунах.

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