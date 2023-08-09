Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО
Пара обживается в Коламбусе
instagram.com/darinacheberko
Летом этого года Евгений Чеберко сменил чемпионат Хорватии на MLS, присоединившись к "Коламбус Крю".
Пока защитник готовится противостоять "Интеру Майами" с Лионелем Месси - его жена обживается в новой стране.
Даше уже пришлось немало попутешествовать.
Австрия, Хорватия - и вот теперь США.
Красотка однозначно будет радовать фанатов "Коламбуса" своим присутствием на трибунах.
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