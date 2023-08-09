Красотка дня. Эффектная жена украинского защитника, который будет играть против Месси в MLS. ФОТО

Летом этого года Евгений Чеберко сменил чемпионат Хорватии на MLS, присоединившись к "Коламбус Крю".

Пока защитник готовится противостоять "Интеру Майами" с Лионелем Месси - его жена обживается в новой стране.

Даше уже пришлось немало попутешествовать.

Австрия, Хорватия - и вот теперь США.

Красотка однозначно будет радовать фанатов "Коламбуса" своим присутствием на трибунах.