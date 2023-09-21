Красотка дня. Обворожительная девушка капитана Арсенала Мартина Эдегора. ФОТО

Вчера "Арсенал" уверенно одолел ПСВ и успешно начал кампанию в Лиге чемпионов.

Героем матча стал капитан "канониров" Мартин Эдегор, который держал игру в центре поля и отличился финальным голом.

Футболист точно ощущал поддержку от своей второй половинки.

Девушка игрока Хелен не могла присутствовать на матче из-за работы, но все равно неотрывно следила за игрой.

ФОТО: instagram.com/helenespilling

Хелен - 10-кратная победительница чемпионата Норвегии по танцам и представительница страны на междкнародных соревнованиях.

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Сейчас красотка является основательницей двух студий танцев и работы у нее очень много.

Но для Мартина время всегда находится.