Она сказала ДА. Защитник Руха сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО

Алексей Сыч вернулся в Украину после стажировки в Бельгии и сейчас помогает "Руху" находиться в группе лидеров.

Кроме того, 22-летний защитник решился на важный шаг и в личной жизни.

Футболист сделал предложение руки и сердца своей девушке Анастасии.

Конечно же, в ответ он услышал "да".

Об этом пара сразу же сообщила в социальных сетях.