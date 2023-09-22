Она сказала ДА. Защитник Руха сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО
Важный момент в жизни футболиста
instagram.com/anastasia_ilchyshyyn
Алексей Сыч вернулся в Украину после стажировки в Бельгии и сейчас помогает "Руху" находиться в группе лидеров.
Кроме того, 22-летний защитник решился на важный шаг и в личной жизни.
Футболист сделал предложение руки и сердца своей девушке Анастасии.
Конечно же, в ответ он услышал "да".
Об этом пара сразу же сообщила в социальных сетях.
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