  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Она сказала ДА. Защитник Руха сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО

Новости
(1 голосов)

Важный момент в жизни футболиста

Она сказала ДА. Защитник Руха сделал предложение руки и сердца своей девушке. ФОТО

instagram.com/anastasia_ilchyshyyn

UA-Футбол
Новина українською

Алексей Сыч вернулся в Украину после стажировки в Бельгии и сейчас помогает "Руху" находиться в группе лидеров.

Кроме того, 22-летний защитник решился на важный шаг и в личной жизни.

Футболист сделал предложение руки и сердца своей девушке Анастасии.

Конечно же, в ответ он услышал "да".

Об этом пара сразу же сообщила в социальных сетях.

По теме
yellow-arrow
Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
yellow-arrow
Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО
yellow-arrow
Красотка дня. Обворожительная девушка капитана Арсенала Мартина Эдегора. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) вТренде Алексей Сыч
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде