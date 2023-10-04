Красотка дня. Роскошная жена звездного супербомбардира Антверпена. ФОТО
Сегодня ее муж постарается огорчить Шахтер
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Карьера Винсента Янссена выходит очень красочной: яркий старт на Родине, провал в Англии, круиз сначала через море в Турцию, а потом и через океан в Мексику - и вот тепер Ренессанс в Бельгии.
Голландец клепает голы с невероятной скоростью - 16 в прошлом сезоне и уже пять в новой кампании.
Свои голы форвард посвящает своей второй половинке.
Талия была с игроком в сложные моменты - рядом и в моменты триумфа.
Год назад пара сыграла свадьбу, потому знакомимся с красоткой-женой футболиста и вместе завидуем Винсенту.
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