Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО

Ирина Морозюк продолжает работать фитнес-тренером и помогать людям советами по правильному питанию.

Ну и куда же без уже привычного эпатажа.

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Украинка вернулась с Кипра в Киев, где встретилась со старыми друзьями.

В число которых входит давняя подруга Анна - бывшая жена футболиста и тренера Виталия Мандзюка.

Встреча девушек вышла очень теплой, чем Ирина сразу же поделилась в соцсетях.

Верные фанаты красотки были в восторге.