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Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО

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Фанаты в восторге

Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО

instagram.com/irina_moroziuk_fit

UA-Футбол
Новина українською

Ирина Морозюк продолжает работать фитнес-тренером и помогать людям советами по правильному питанию.

Ну и куда же без уже привычного эпатажа.

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Украинка вернулась с Кипра в Киев, где встретилась со старыми друзьями.

В число которых входит давняя подруга Анна - бывшая жена футболиста и тренера Виталия Мандзюка.

Встреча девушек вышла очень теплой, чем Ирина сразу же поделилась в соцсетях.

Верные фанаты красотки были в восторге.

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В статье: вТренде Ирина Морозюк
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Комментарии (2)
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Daddygo (Харків)
12.10.2023 в 12:54
За який клюб вона зараз грає ?
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0
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Джим Слэйд (Харьков)
12.10.2023 в 11:43
Фанаты Ирины часто спрашивают её: - Кто ты такая, и с чего вообще взяла, что мы твои фанаты?
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