Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО
Фанаты в восторге
instagram.com/irina_moroziuk_fit
Ирина Морозюк продолжает работать фитнес-тренером и помогать людям советами по правильному питанию.
Ну и куда же без уже привычного эпатажа.
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Украинка вернулась с Кипра в Киев, где встретилась со старыми друзьями.
В число которых входит давняя подруга Анна - бывшая жена футболиста и тренера Виталия Мандзюка.
Встреча девушек вышла очень теплой, чем Ирина сразу же поделилась в соцсетях.
Верные фанаты красотки были в восторге.
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Комментарии (2)
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Daddygo (Харків)
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Джим Слэйд (Харьков)
12.10.2023 в 11:43
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