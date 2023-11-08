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Гольф, пляжи, семья. Гарет Бэйл показал, как проводит время на футбольной пенсии. ФОТО

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Где-то там рядом должен быть Азар

Гольф, пляжи, семья. Гарет Бэйл показал, как проводит время на футбольной пенсии. ФОТО

instagram.com/garethbale11

UA-Футбол
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Еще в начале 2023-го года Гарет Бэйл официально объявил о завершении карьеры.

Футболист красиво поставил точку, выиграв Кубок MLS - и решил не мучать себя дальше.

Теперь Гарет официально безработный пенсионер.

Впрочем, в его случае все далеко не так плохо.

Валлиец поделился рядом фото, показав, как проводит время.

Семья, гольф, коктейли на пляжах - достойная пенсия.

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