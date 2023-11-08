Гольф, пляжи, семья. Гарет Бэйл показал, как проводит время на футбольной пенсии. ФОТО

Еще в начале 2023-го года Гарет Бэйл официально объявил о завершении карьеры.

Футболист красиво поставил точку, выиграв Кубок MLS - и решил не мучать себя дальше.

Теперь Гарет официально безработный пенсионер.

Все самые горячие новости - в нашем telegram-канале

Впрочем, в его случае все далеко не так плохо.

Валлиец поделился рядом фото, показав, как проводит время.

Семья, гольф, коктейли на пляжах - достойная пенсия.