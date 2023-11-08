Гольф, пляжи, семья. Гарет Бэйл показал, как проводит время на футбольной пенсии. ФОТО
Где-то там рядом должен быть Азар
instagram.com/garethbale11
Еще в начале 2023-го года Гарет Бэйл официально объявил о завершении карьеры.
Футболист красиво поставил точку, выиграв Кубок MLS - и решил не мучать себя дальше.
Теперь Гарет официально безработный пенсионер.
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Впрочем, в его случае все далеко не так плохо.
Валлиец поделился рядом фото, показав, как проводит время.
Семья, гольф, коктейли на пляжах - достойная пенсия.
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