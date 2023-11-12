Дарья Билодид показала новый вечерний наряд. Фото

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новыми фото. Наша спортсменка посетила ресторан и показала шикарный вечерний наряд. Соответствующие снимки она опубликовала на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Марта Костюк показала фото из Мальдив.