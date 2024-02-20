Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
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instagram.com/timi1010
Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский довольно кардинально сменил имидж, а вернее, прическу.
Артем удивил своих подписчиков в соцсетях, решив постричься довольно коротко и опубликовав фото у себя в Инстаграм.
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