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Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО

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Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО

instagram.com/timi1010

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский довольно кардинально сменил имидж, а вернее, прическу.

Артем удивил своих подписчиков в соцсетях, решив постричься довольно коротко и опубликовав фото у себя в Инстаграм.

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Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО - изображение 1
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