Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский довольно кардинально сменил имидж, а вернее, прическу.

Артем удивил своих подписчиков в соцсетях, решив постричься довольно коротко и опубликовав фото у себя в Инстаграм.