Милевский закодировался от алкоголизма и сбросил 20 кг
Экс-форвард "Динамо" потихоньку приходит в себя
Бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский, который в сентябре был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку возвращается к обычной жизни.
По информации Sport.ua, после прохождения комплексной реабилитации от алкоголизма в одной из столичных клиник экс-игрок сборной сбросил 20 кг, а главное – он теперь не пьет. Милевского закодировали.
Ранее была информация, что президент "Динамо" Суркис предложил 38-летнему Милевскому работу в киевском клубе после полной реабилитации.
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Источник:Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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