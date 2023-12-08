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Милевский закодировался от алкоголизма и сбросил 20 кг

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Экс-форвард "Динамо" потихоньку приходит в себя

Милевский закодировался от алкоголизма и сбросил 20 кг

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Бывший нападающий "Динамо" Артем Милевский, который в сентябре был госпитализирован из-за проблем с алкоголем, потихоньку возвращается к обычной жизни.

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По информации Sport.ua, после прохождения комплексной реабилитации от алкоголизма в одной из столичных клиник экс-игрок сборной сбросил 20 кг, а главное – он теперь не пьет. Милевского закодировали.

Ранее была информация, что президент "Динамо" Суркис предложил 38-летнему Милевскому работу в киевском клубе после полной реабилитации.

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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Алина Ерофеева
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