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Суркис предложил Милевскому работу в Динамо

Премьер-лига

После реабилитации президент Динамо поможет Артему с работой

Суркис предложил Милевскому работу в Динамо

Youtube-канал ФК "Динамо" / Скриншот

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский вероятно получит работу в киевском клубе.

Как сообщил журналист и комментатор Игорь Цыганык, Артем общался с президентом "Динамо" Игорем Суркисом на эту тему.

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Неизвестно на какую должность, детским тренером, либо на административную должность, но Суркис заверил, что поможет Милевскому с работой в клубе после полной реабилитации Артема.

Напомним, что у Милевского были проблемы с алкоголем, из-за чего он проходил курс реабилитации в одной из клиник, причем этот курс оплатил именно Игорь Суркис.

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Артем Милевский Игорь Суркис Виктор Вацко Динамо (Киев)
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Источник:
Football Hub
Комментарии
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efim423 (odessa)
04.12.2023 в 20:33
алкотестиром
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Комментарии 3
efim423 (odessa)
04.12.2023 в 20:33
алкотестиром
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
04.12.2023 в 20:11
Большое, доброе сердце у Суркиса.
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romajan (Київ)
04.12.2023 в 19:57
Психолог-реабілітолог
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