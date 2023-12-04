Суркис предложил Милевскому работу в Динамо

Экс-форвард " Динамо " и сборной Украины Артем Милевский вероятно получит работу в киевском клубе.

Как сообщил журналист и комментатор Игорь Цыганык, Артем общался с президентом "Динамо" Игорем Суркисом на эту тему.

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Неизвестно на какую должность, детским тренером, либо на административную должность, но Суркис заверил, что поможет Милевскому с работой в клубе после полной реабилитации Артема.

Напомним, что у Милевского были проблемы с алкоголем, из-за чего он проходил курс реабилитации в одной из клиник, причем этот курс оплатил именно Игорь Суркис.