Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО

Быть невестой Криштиану Роналду - это не только статус.

Это еще и требования, которым нужно соответствовать.

Джорджина Родригес занимается воспитанием четырех детей, но успевает находить время и для себя.

К примеру, для занятий в зале, где красотка показывает настоящий уровень.

Даже тренер девушки не смог повторить ее результат в жиме ногами - 235 килограммов.

А вы смогли бы?