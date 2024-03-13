Даже тренер не смог повторить. Джорджина Родригес выжала 235 килограммов ногами во время тренировки. ВИДЕО
Вот что значит быть невестой Криштиану
instagram.com/georginagio
Быть невестой Криштиану Роналду - это не только статус.
Это еще и требования, которым нужно соответствовать.
Джорджина Родригес занимается воспитанием четырех детей, но успевает находить время и для себя.
К примеру, для занятий в зале, где красотка показывает настоящий уровень.
Даже тренер девушки не смог повторить ее результат в жиме ногами - 235 килограммов.
А вы смогли бы?
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