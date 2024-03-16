  1. UA-Футбол ⚽
  2. Lifestyle
В тренде

Красотка дня. Очаровательная свежеиспеченная невеста защитника Динамо. ФОТО

Новости

Вчера она ответила согласием на главный вопрос

Красотка дня. Очаровательная свежеиспеченная невеста защитника Динамо. ФОТО

instagram.com/_maaash

UA-Футбол
Новина українською

Вчера стало известно, что защитник "Динамо" Максим Дячук сделал предложение своей девушке.

Конечно же, Мария ответила согласием.

Похоже, в команде вторых половинок украинских футболистов ожидается сильное пополнение.

А ми знакомимся поближе с украинской красоткой.

По теме
yellow-arrow
Лидер Арсенала побывал на матче НБА и обменялся майками со звездой Бостона. ФОТО
yellow-arrow
Она сказала ДА. Защитник Динамо сделал предложение своей девушке. ФОТО
yellow-arrow
Женщина-огонь. Даша Бондарь предстала в откровенном ярко-красном платье. ФОТО
Динамо (Киев) вТренде Максим Дячук
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости