Красотка дня. Очаровательная свежеиспеченная невеста защитника Динамо. ФОТО
Вчера она ответила согласием на главный вопрос
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Вчера стало известно, что защитник "Динамо" Максим Дячук сделал предложение своей девушке.
Конечно же, Мария ответила согласием.
Похоже, в команде вторых половинок украинских футболистов ожидается сильное пополнение.
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