Красотка дня. Сексуальная девушка конкурента Зинченко восхищает фанатов мастерским исполнением тверка. ВИДЕО
Очень эффектно
instagram.com/claudia.redheaded_babe
Якуб Кивер сполна воспользовался травмой Александра Зинченко и завоевал место на левом фланге обороны "Арсенала".
Секрет мотивации поляка - его вторая половинка Клаудия.
Красотка профессионально занимается танцами и владеет собственной студией.
На тик-ток девушки подписано более 500 тысяч людей - и тому есть очевидная причина.
Видео Клаудии - просто огонь!
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