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ФК Мариуполь - Динамо онлайн трансляция матча

Кубок Украины - 27 октября 2021, 17:00 - Стадион имени Владимира Бойко
Рейтинг матча:
ФК Мариуполь
Мариуполь
0 - 2
Обновить
76'
Динамо
Киев
Ход матча
Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
14%
Ничья
14%
Динамо
73%
П1: 29.00 Х: 21.00 П2: 1.01
П1: 29.00 Х: 21.00 П2: 1.01
П1: 29.00 Х: 21.00 П2: 1.01
Прогноз на матч
Личные встречи
ФК Мариуполь
1
Побед
20
Игр
16
Побед
Динамо
Премьер-лига 2020/2021
05.05.2021 - 14:00 Динамо 0 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2020/2021
05.12.2020 - 19:30 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Динамо
Премьер-лига 2021
24.11.2019 - 17:00 Динамо 3 - 0 Завершен ФК Мариуполь
Премьер-лига 2019/2020
25.09.2019 - 17:00 ФК Мариуполь 0 - 1 Завершен Динамо
Последние матчи - ФК Мариуполь
Премьер-лига 2021/2022
23.10.2021 - 14:00 Верес 2 - 0 Завершен ФК Мариуполь П
Премьер-лига 2021/2022
16.10.2021 - 14:00 ФК Мариуполь 1 - 2 Завершен Металлист 1925 П
Премьер-лига 2021/2022
01.10.2021 - 19:30 ФК Мариуполь 0 - 2 Завершен Рух П
Премьер-лига 2021/2022
25.09.2021 - 14:00 ФК Александрия 2 - 1 Завершен ФК Мариуполь П
Кубок Украины 2021/2022
22.09.2021 - 17:00 Волынь 0 - 1 Завершен ФК Мариуполь В
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Последние матчи - Динамо
Премьер-лига 2021/2022
24.10.2021 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершен СК Днепр-1 В
Лига Чемпионов 2021/2022
20.10.2021 - 19:45 Барселона 1 - 0 Завершен Динамо П
Премьер-лига 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 ФК Львов 1 - 4 Завершен Динамо В
Премьер-лига 2021/2022
03.10.2021 - 19:30 Динамо 0 - 0 Завершен Шахтер Н
Лига Чемпионов 2021/2022
29.09.2021 - 22:00 Бавария 5 - 0 Завершен Динамо П
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Кто победит?
22 Пользователей сделало свой выбор
ФК Мариуполь
14%
Ничья
14%
Динамо
73%
П1: 29.00 Х: 21.00 П2: 1.01
П1: 29.00 Х: 21.00 П2: 1.01
П1: 29.00 Х: 21.00 П2: 1.01
Трансляция
72'
Забарного у центрального круга с фолом атаковал Очеретько.
70'
Замена
Чех заменен на Спировски.
69'
Офсайд
Пас на левый фланг штрафной загнал Рамиреса в офсайд.
68'
Замена
Антюха сменил Витиньо.
67'
Замена
Леднева заменил Гармаш.
66'
Вербич заработал штрафной перед чужими владениями проходом мимо Чеха.
65'
Желтая карточка
Желтую получил Стасюк за атаку Вербича на правом фланге чужой половины.
62'
Кащук выстрелил над воротами с дальней дистанции на правом фланге.
61'
Мариуполь запорол позиционную атаку сильной передачей на ход на правый фланг для Стасюка.
58'
Замена
Вместо Топалова на поле вышел Шостак.
55'
Вербич был сбит фолом Стасюка при рывке левым флангом атаки.
53'
Опасный момент
Выше ворот отправил мяч Петреман, пробив со второго этажа после подачи штрафного с правого фланга.
51'
Желтая карточка
Шабанов подкатом подрезал Вьюнника, который отрывался на правом фланге.
49'
Кащуку не дали исполнить подачу с правого фланга.
48'
Мариуполь играет с мячом в ногах. Это действительно удивляет.
46'
Замена
Холода заменил Стасюк.
46'
Замена
Вместо Шкурина вышел Рамирес.
46'
Замена
Шепелев заменил Шапаренко.
Свисток
Второй тайм начался!
В первой половине матча борьбы не получилось совершенно. Динамо практически пешком забило два гола, которые напрочь выбили почву из-под ног соперников. Мариуполь выглядит растерянным, и попросту не может выйти со своей половины. Куда уж там думать об 1/4 финала?
Свисток
Перерыв. 0:2 в нашем матче по итогам первой половины.
45'
Опасный момент
Удар Караваева с левого фланга штрафной пришелся в сетку с внешней стороны у ближней штанги.
42'
Желтая карточка
За подкат у центральной линии против Леднева предупрежден Удод.
41'
Шапаренко грузил мяч на правый фланг атаки на Тымчика, но защитник не догнал этот пас
38'
Фол от Шабанова на чужой половине против Мишнева.
36'
Леднев пробил со скидки Антюха на входе в правый фланг чужой штрафной в сторону от ближней штанги.
34'
Гоооол!!!
ГОЛ! Шабанов на дальней штанге завершил скидку головой от Вербича, после подачи углового с правого фланга!
33'
Опасный момент
Шапаренко завершал передачу Сидорчука в центр чужой штрафной, но мяч отправился над воротами.
32'
Динамо продолжает играть на контроль мяча в данные минуты.
30'
Офсайд
Турбаевский умудрился парировать на ногу Антюху дальний удар с левого фланга от Шапаренко, но соперник был в офсайде.
28'
Очеретько проходил по левому флангу, но был сбил Тымчиком.
26'
Опасный момент
Рикошет от Чеха, после удара Леднева со штрафного, отправил мяч в сторону от левой штанги.
25'
Чех заплел ноги Шапаренко на входе в правый фланг своей штрафной.
22'
Опасный момент
Турбаевский кулаками над воротами перевел дальний мощный удар со штрафного от Шапаренко!
20'
Динамо в сплошном контроле мяча продолжает оставаться. Хозяева растеряны.
18'
Вербич был сбит фолом Чеха на левом фланге атаки.
16'
Гоооол!!!
ГОЛ! Вербич головой завершил подачу углового с левого фланга от Шапаренко!
16'
Опасный момент
Парировал Турбаевский удар из центра штрафной от Леднева в завершении передачи Шкурина с левого фланга!
15'
Опасный момент
Выше ворот пробил Шкурин, головой замыкая подачу углового с левого фланга перед чужой вратарской!
14'
Шапаренко в центре чужой штрафной наносил удар, но защитники сумели блокировать.
12'
Удод на своей половине подцепил ноги Шапаренко подкатом, но при этом не фолил.
10'
Чуть не получил отмашкой от ОЧеретько Шапаренко в борьбе у центральной линии, в ходе которой сам же и фолил.
8'
Мелкий фол от Сидорчука против Чеха в центральном круге.
6'
Турбаевский уверенно разобрался с высокой подачей с правого фланга от Тымчика.
4'
Уголовой
Не было удара головой от Забарного в завершении подачи с правого фланга от углового флажка.
3'
Некому было замыкать слишком высокую подачу Вербича с левого фланга.
1'
Киевляне сразу забрали мяч под свой контроль.
Свисток
Арбитр дал стартовый свисток. Матч начался!
Запасные: Бущан, Сирота, Кендзера, Миколенко, Шепелев, Гармаш, Цыганков, Витиньо, Рамирес.
Динамо Киев: Бойко — Тымчик, Забарный, Шабанов, Караваев — Сидорчук, Шапаренко — Антюх, Леднев, Вербич — Шкурин.
Запасные: Кудрик, Стасюк, Мампасси, Микицей, Меличенко, Клименко, Шостак, Спировский, Никитишин, Свитюха.
Мариуполь: Турбаевский — Холод, Петерман, Удод, Драмбаев — Чех, Мишнев — Кащук, Очеретько, Топалов — Вьюнник.
Инфо
Стали известны стартовые составы:
Андрей Коваленко (Полтава, Украина) — главный арбитр сегодняшнего матча.
Здравствуйте, уважаемые любители футбола. UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка 1/8 финала Кубка Украины. На поле стадиона им. В. Бойко (Мариуполь, Украина) сыграют Мариуполь и Динамо Киев.
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Комментарии(1)
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c99baf (Харьков)
27.10.2021 в 18:07
Во как,даже не зассали ехать в прифронтовую зону...
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Анонс матча ФК Мариуполь - Динамо 27.10.2021, Кубок Украины

Поединок между командой ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Динамо (Киев) будет проходить в рамках турнира по футболу: Кубок Украины 2021/2022, матч начнется на стадионе Стадион имени Владимира Бойко.

Дата проведения матча: 27.10.2021
Время начала матча: 17:00

История предыдущих матчей

История противостояний между командами ФК Мариуполь (Мариуполь) и командой Динамо (Киев):

Прошедший матч между командами закончился ничьей. Столкновение Динамо и ФК Мариуполь в предыдущем футбольном матче 05.05.2021 закончилось со следующими результатом: 0:0 ничьей.

Для одержания победы тренеры команд разработали стратегии ведения игры, и после предыдущих игр внесли тактические поправки в проведение атаки и защиты на поле.

Онлайн трансляцию матча ФК Мариуполь - Динамо можно посмотреть 27.10.2021 бесплатно в HD качестве на официальных источниках ТВ ресурсов или платных каналах, где транслируется футбол онлайн, в частности турнир Кубок Украины. Текстовую трансляцию матча ФК Мариуполь - Динамо, ход игры, статистику голов, результаты и счет можно наблюдать на нашем сайте, как с ПК, так и с мобильных платформ, Apple и Android, в режиме 24/7.

Информация о командах:

Команда хозяев

Название: ФК Мариуполь (Мариуполь)
Год основания ФК Мариуполь (Мариуполь): 1960
Страна: Украина
Тренер: Остап Маркевич

Прошедший поединок команды ФК Мариуполь был сыгран против Верес - 23.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Верес.

Команда гостей

Название: Динамо (Киев)
Год основания Динамо (Киев): 1927
Страна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий матч команды Динамо был сыгран против СК Днепр-1 - 24.10.2021, в рамках чемпионата Премьер-лига 2021/2022 и закончился победой команды Динамо.

Следите за результатами матча ФК Мариуполь - Динамо онлайн в режиме LIVE футбол, все данные статистики обновляются на протяжении матча на нашем сайте.

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