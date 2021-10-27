ФК Мариуполь - Динамо онлайн трансляция матча

В первой половине матча борьбы не получилось совершенно. Динамо практически пешком забило два гола, которые напрочь выбили почву из-под ног соперников. Мариуполь выглядит растерянным, и попросту не может выйти со своей половины. Куда уж там думать об 1/4 финала?