Манчестер Сити - Ливерпуль: Прогноз от Александра Шовковского

Время "Ман Сити" демонстрировать чемпионский характер. Матч против "Ливерпуля" - идеальная возможность для Хосепа Гвардиолы напомнить о себе. У команды Юргена Клоппа победная серия длится уже 5 матчей, но ее продолжают преследовать травмы. Кто окажется сильнее в этой встрече анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

После победы в 1-м туре над "Вулверхэмптоном" (3:1) в следующих матчах АПЛ "Манчестер Сити" выиграл лишь дважды - у "Арсенала" (1:0) и "Шеффилд Юнайтед" (1:0). Всего в чемпионате у команды Гвардиолы 3 победы, 2 ничьи и 1 поражение.

"Манчестер Сити" не проигрывал в 10 из 11 последних матчей в АПЛ (8 побед, 2 ничьи). На своем поле у "Горожан" в 9 предыдущих поединках АПЛ 8 побед, 7 из которых с "сухим" счетом. В ЛЧ задача-минимум уже выполнена - 3 победы в 3 матчах. 9 очков - это фактический пропуск в плей-офф. В последнем туре "Манчестер Сити" дома обыграл "Олимпиакос" (3:0).

Команда Клоппа в прошлом туре обыграла "Вест Хэм" (2:1) и впервые в этом сезоне возглавила турнирную таблицу чемпионата. На своем поле в АПЛ "Ливерпуль" не проигрывает уже на протяжении 63 матчей (52 победы и 11 ничьих). "Ливерпуль" повторил рекордную для клуба беспроигрышную домашнюю серию в чемпионате, которая была установлена ​​в период с 1978 по 1980 год. А вот на выезде у "Красных" показатели скромнее: в 9 последних поединках в АПЛ команда не выиграла 6 матчей (2 ничьи и 4 поражения). Лидирует "Ливерпуль" и в своей группе в ЛЧ. Команда Клоппа выиграла все три стартовых поединка. В прошлом туре "Красные" неожиданно разгромили на выезде "Аталанту" (5:0).

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль". Прогноз

Хозяева победят, поскольку имеют меньше проблем. В "Манчестер Сити" сейчас четко работают все командные механизмы, поэтому Гвардиола выберет верный план, как нейтрализовать звездное нападение и прессинг "Красных".