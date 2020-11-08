Вест Бромвич - Тоттенхэм. Прогноз на матч АПЛ

По итогам восьмого тура "Тоттенхэм" имеет хорошие шансы выйти на чистое первое место в турнирной таблице. "Ливерпуль" проведет свой матч с "Ман Сити", возможно, не досчитается очков, большой грех "шпорам" не воспользоваться ситуацией. "Вест Бромвич" один из аутсайдеров Премьер-лиги, явно не в лучшей форме, даже на своем поле хозяева будет сложно сдержать команду Моуриньо.

АПЛ. 8-й тур

Стадион: Хоторнс (Вест Бромвич)

Главный судья: Е. Медли (Ланкашир)

Вест Бромвич 14:00 Тоттенхэм

Телетрансляция на канале "Сетанта"

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"Хотспур" регулярно набирает очки в последних матчах чемпионата, лишь в первом туре была осечка и поражение от "Эвертона" 0:1. Неделю назад команда Моуриньо разобралась с "Брайтоном" 2:1, а среди недели в Лиге Европы лондонцы обыграли "Лудогорец" 3:1. На этом останавливаться "Тоттенхэм" точно не собирается.

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Еще не побеждали в новом чемпионате "дрозды", всего три ничьи вымучили подопечные Билича, а в прошлом туре проиграли "Фулхэму" 0:2. Правда, стоит отметить, что "Вест Бромвич" нельзя недооценивать, ведь совсем недавно "Челси" расписал зрелищную ничью 3:3, и при всем старании не смог обыграть явного андердога.

Все понятно, кто фаворит в поединке. Также понятно, что вряд ли "Тоттенхэм" с большим счетом обыграет хозяев, более того, интрига в матче может продержаться до последних минут. Только за счет опыта и класса гости отпразднуют победу. Судя по всему и по прошлым матчам, обе команды забьют (в обороне у них есть проблемы), и всего один мяч решит судьбу противостояния. Прогноз: победа "Тоттенхэма" 2:1.