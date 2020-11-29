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Арсенал - Вулверхэмптон. Прогноз на матч АПЛ

Англия
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UA-Футбол делает прогноз на противостояние в английской Премьер-лиге, которое состоится 29 ноября, начало встречи в 21:15

Арсенал - Вулверхэмптон. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол
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В ноябре в чемпионате Англии "Арсенал" провел три матча, в которых имеет полный набор результатов – победу, ничью и поражение. При этом "канониры" забили в этих играх аж один мяч. Победа над "Ман Юнайтед" для подопечных Артеты могла стать хорошим стимулом, чтобы продолжить удачную серию. Но не получилось. Лондонцы затем крупно проиграли "Астон Вилле" 0:3 и сыграли вничью 0:0 с "Лидсом". Нельзя назвать удовлетворительными результаты выступлений "канониров" в первой части чемпионата.

АПЛ. Десятый тур

Стадион: Эмирейтс (Лондон)
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд)

Арсенал 21:15 Вулверхэмптон

Текстовая онлайн трансляция матча на UA-Футбол>>

Трансляцию матча можно посмотреть на канале Сетанта

"Вулверхэмптон" также в трех последних матчах имеет победу, ничью и поражение. Сначала "волки" обыграли "Кристал Пэлас" 2:0, потом проиграли "Лестеру" 0:1 и расписали мир с "Саутгемптоном" 1:1. Можно сравнить форму команды Нуну Санту с "Арсеналом" - есть проблемы у этих команд в организации игры, и все также нет стабильности.

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Летом этого года последний раз встречались "Вулверхэмптон" и "Арсенал", тогда лондонцы победили со счетом 2:0. Голы забивали Сака и Ляказетт. В ноябре 2019-го соперники расписали ничью 1:1, а в апреле прошлого года "волки" обыграли "канониров" 3:1.

Во второй десятке турнирной таблицы сейчас находятся "Вулверхэмптон" и "Арсенал", что очень непривычно для команд, которые обычно борются за место в еврокубках. Правда, в случае победы одна из них может приблизиться вплотную к группе лидеров. Вот только нет веры, что "канониры" или "волки" наберут три очка. Есть вероятность того, что все завершится компромиссом. Прогноз: ничья 1:1.

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В статье: Арсенал (Лондон) Вулверхэмптон Прогнозы
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