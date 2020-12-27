Вулверхэмптон - Тоттенхэм. Прогноз на матч АПЛ

В трех последних матчах чемпионата не может победить "Тоттенхэм", более того, два из них подопечные Моуриньо проиграли. Неудачи эти случились во встречах с прямыми конкурентами за позиции на вершине турнирной таблицы. "Ливерпуль" и "Лестер" показали "шпорам" их проблемы и место среди топ-команд. Собственно, "Хотспур" со второго места опустился на восьмое, и если не начнет снова побеждать, может застрять на неприемлемых позициях. С другой стороны, пока еще плотность в таблице позволяет за счет одного удачного матча вернуться в группу лидеров.

АПЛ. 15-й тур

Стадион: Молиньо (Вулверхэмптон)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Вулверхэмптон 21:15 Тоттенхэм

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"Волки" чередуют победы с поражениями. Сейчас очень непредсказуемая команда у Нуну Санту. В позапрошлом туре "Вулверхэмптон" обыграл "Челси" 2:1, а затем с таким же счетом проиграл "Бернли" 1:2. На один конкретный матч получается собраться, но не более того.

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В марте этого года последний раз встречались "Тоттенхэм" и "Вулверхэмптон", в столице на своем поле "шпоры" уступили 2:3. Очень интересный получился поединок – дважды хозяева выходили вперед, гости их дважды догоняли, и затем смогли победить.

Не случайна та победа. В декабре 2018-го снова "волки" обыграли "шпор" на их поле – 1:3. В январе 2012-го была ничья в Лондоне во встрече команд. Таким образом, в трех последних домашних матчах "Тоттенхэм" не мог победить этого достаточно неудобного соперника. А вот в гостях с "Вулверхэмптоном" лондонская команда играет более успешно - три победы в трех последних матчах.

Кроме поражений от "Ливерпуля" и "Лестера" в прошлых турах, у "Тоттенхэма" недавно была еще пара-тройка не очень убедительных матчей – например, ничьи с "Кристал Пэлас" (1:1) и с "Челси" (0:0). Конечно, почти невозможно постоянно поддерживать команду на пике формы, спады вполне предсказуемы, при этом команды высокого уровня умеют преодолевать подобные проблемы. Матч с "Вулверхэмптоном" своеобразный экзамен для Моуриньо, экзамен на зрелость и готовность решать в Премьер-лиге самые серьезные задачи. Может быть не без проблем, но "Тоттенхэм" все же обыграет "волков". Прогноз: победа хозяев 2:1.