Манчестер Юнайтед - Вест Хэм. Анонс и прогноз на матч Кубка Англии

В этом сезоне "Манчестер Юнайтед" уже обыграл "Вест Хэм" (3:1), дело было в чемпионате, теперь, наверняка, не против обыграть лондонцев и в Кубке. Хозяева поединка на "Олд Траффорд" очевидные фавориты, но не все так просто. В трех последних встречах эти соперники обменялись победами, и еще одна встреча завершилась вничью. "Молотобойцы" знают, как противостоять "красным дьяволам" и постараются навязать им свою игру.

Кубок Англии. 1/8 финала

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер)

Главный судья: Пол Тирни (Ланкашир)

Манчестер Юнайтед 21:30 Вест Хэм Юнайтед

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Команда Сульшера показывает достаточно интересный футбол в последнее время, правда, далеко не всегда этот футбол приносит результат. На прошлых выходных в АПЛ "МЮ" упустил победу над "Эвертоном", вел в два мяча, дожимал соперника и контролировал ход встречи, но на последних минутах пропустил – 3:3.

"Вест Хэм" также в минувший уик-энд довольствовался ничьей, хотя с более скромным соперником и с более скромным счетом. "Фулхэм" имел больше шансов обыграть "молотобойцев", однако все завершилось нулевой ничьей. Еще и красную карточку в том матче получил Соучек.

Есть определенные проблемы как у лондонского, так и у манчестерского клубов. Проблемы эти незначительны и касаются чемпионата, при этом в АПЛ они идут в лидирующей группе. Теперь главный вопрос – захотят ли соперники тратить силы на Кубок Англии?

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В прошлом раунде Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" обыграл "Ливерпуль" в зрелищной перестрелке 3:2. Первыми пропустили манкунианцы, затем проявили характер и дожали очень непростого соперника.

А вот "Вест Хэму" в 1/16 финала Кубка достался соперник из третьего по значимости дивизиона, довольно удобный и вполне проходимый. В итоге "Донкастер" был разгромлен подопечными Мойеса 4:0. Напомним, что Ярмоленко тогда забил один из мячей.

СТАТИСТИКА

Всего сыграно 144 матча

68 побед МЮ, 32 ничьи, 44 победы Вест Хэма

Общий счет – 266:182

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Сульшер не может рассчитывать в этом матче на Погба и Джонса, вряд ли сыграет Байи, у которого небольшое повреждение. Мойесу не поможет в кубковой встрече травмированный Масуаку, под вопросом Антонио и Рэндольф. Шанс сыграть в старте будет у Ярмоленко, судя по всему, у лондонцев пройдет ротация и практику получат игроки, которые чаще выходят на замены.

Манчестер Юнайтед: Хендерсон, Линделеф, Магуайр, Ван-Биссака, Шоу, МакТоминай, Фред, Фернандеш, Ван де Беек, Кавани, Гринвуд.

Вест Хэм: Фабиански, Крессуэлл, Цоуфал, Огбонна, Диоп, Форнальс, Соучек, Райс, Бенрахма, Ярмоленко, Лансини.

ПРОГНОЗ

С большой вероятностью "Манчестер Юнайтед" сможет добыть победу, если только не случится чего-то сверхъестественного. "Вест Хэм" в этом сезоне выступает очень неплохо, но берет очки в играх с командами, которые уступают в классе или откровенно слабее. Грандов "молотобойцы" пока не обыгрывали. Прогноз: победа хозяев 3:1.