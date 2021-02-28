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Шеффилд - Ливерпуль: Анонс и прогноз матча АПЛ
В “клинков” теперь результаты лучше, чем у "мерсисайдцев"
AFP | Flashscore
Английская Премьер Лига, 26-й тур
28 февраля, 21:00. "Бремолл Лейн" (Шеффилд)
Главный арбитр: Джонатан Мосс
Прямая трансляция: Сетанта Спортс
Кризисная вывеска наиболее актуальна для этого матча. Для одних эти неудачи происходят на протяжении последних поединков, а для остальных длятся с начала сезона. Кто же сейчас готов выбираться из них?
История противостояний
С момента переформатирования АПЛ (1992-й) команды встречались в чемпионате всего девять раз. В пяти играх верх брал "Ливерпуль", в двух - "Шеффилд", и столько же завершались с ничейным результатом. На данный момент продолжается четырехматчевая победная серия "мерсисайдцев". Последний раз коллективы противостояли друг другу в конце октября прошлого года. Тогда волевую победу со счетом 2:1 одержали подопечные Юргена Клоппа, пропустив первыми с пенальти.
Кадры
Всего 12 футболистов с обеих коллективов точно не примут участия в игре. "Шеффилд" должен обходиться без восьми: Игана, Берге, Бэшема, Богля, Муссе, О'Коннелла, Робинсона и Родуэлла. Стив Брюс заявил, что у него осталось всего три железных игрока основы - остальные места в составе заменит ротацией. Отметим противостояния Райана Брюстера со своей родной командой. Английский нападающий является воспитанником именно "Ливерпуля", с которого он прошлым летом перешел в состав "клинков".
Точно за "мерсисайдцев" не сыграют Ван Дейк, Хендерсон, Матип и Гомес. Диогу Жота уже восстановился от травмы колена (он не играл с декабря) и провел уже две полноценные тренировки с командой. Но его участие в поединке под вопросом, так же как и Фабиньо и Милнера, которые только в субботу должны были приступить к тренировкам. Также неизвестно сыграет ли Алиссон, у которого несколько дней назад умер отец.
Цифры, факты и шансы
- Если взять последние 11 матчей каждой из команд, то за победами выиграет "Шеффилд" - 6:4.
- "Мерсисайдцы" забили 45 голов в текущей АПЛ - больше только в обоих "Манчестеров".
- "Шеффилд" не пропускал дома более трех голов с ноября 2017 года. Тогда пять раз взятия ворот праздновали "дачники".
- Из последних шести встреч в гостях "Ливерпуль" взял верх в четырех, уступив "Манчестер Юнайтед" и "Лестеру".
- "Клинки" в чемпионате забили в три раза меньше своих соперников - 15:45.
- Домашняя голевая серия подопечных Стива Брюса на данный момент составляет шесть поединков
- За последние четыре матча между командами "Шеффилд" забил всего однажды при девяти голах соперника.
Подопечные Стива Брюса очень разбитые. Казалось, что это у "Ливерпуля" проблемы с составом, но в аутсайдера АПЛ они еще больше. Победа в этом матче "мерсисайдцев" - это неоспоримый факт, однако возникает вопрос с каким же счетом. Уже около 40-ка месяцев "Шеффилд" дома не пропускает более трех голов, а также в таком неудачном сезоне эта серия продолжается. А вот подопечные Юргена Клоппа дважды в этом сезоне семь раз за матч огорчали своего соперника: против "Кристал Пэлас" и "Линкольна".
Большой разницы не будет, потому что оборона "Ливерпуля" далеко не безгрешная. Новичок Озан Кабак в трех матчах подряд получил предупреждение, а он сейчас чуть ли не первым претендентом на место в составе, смотря на отсутствие ведущих игроков.
Прогноз на матч: Победа "Ливерпуля" + Обе забьют.
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