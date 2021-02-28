Шеффилд - Ливерпуль: Анонс и прогноз матча АПЛ

Английская Премьер Лига, 26-й тур

28 февраля, 21:00. "Бремолл Лейн" (Шеффилд)

Главный арбитр: Джонатан Мосс

Прямая трансляция: Сетанта Спортс

Кризисная вывеска наиболее актуальна для этого матча. Для одних эти неудачи происходят на протяжении последних поединков, а для остальных длятся с начала сезона. Кто же сейчас готов выбираться из них?

История противостояний

С момента переформатирования АПЛ (1992-й) команды встречались в чемпионате всего девять раз. В пяти играх верх брал "Ливерпуль", в двух - "Шеффилд", и столько же завершались с ничейным результатом. На данный момент продолжается четырехматчевая победная серия "мерсисайдцев". Последний раз коллективы противостояли друг другу в конце октября прошлого года. Тогда волевую победу со счетом 2:1 одержали подопечные Юргена Клоппа, пропустив первыми с пенальти.

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Кадры

Всего 12 футболистов с обеих коллективов точно не примут участия в игре. "Шеффилд" должен обходиться без восьми: Игана, Берге, Бэшема, Богля, Муссе, О'Коннелла, Робинсона и Родуэлла. Стив Брюс заявил, что у него осталось всего три железных игрока основы - остальные места в составе заменит ротацией. Отметим противостояния Райана Брюстера со своей родной командой. Английский нападающий является воспитанником именно "Ливерпуля", с которого он прошлым летом перешел в состав "клинков".

Точно за "мерсисайдцев" не сыграют Ван Дейк, Хендерсон, Матип и Гомес. Диогу Жота уже восстановился от травмы колена (он не играл с декабря) и провел уже две полноценные тренировки с командой. Но его участие в поединке под вопросом, так же как и Фабиньо и Милнера, которые только в субботу должны были приступить к тренировкам. Также неизвестно сыграет ли Алиссон, у которого несколько дней назад умер отец.

Цифры, факты и шансы

Если взять последние 11 матчей каждой из команд, то за победами выиграет "Шеффилд" - 6:4.

"Мерсисайдцы" забили 45 голов в текущей АПЛ - больше только в обоих "Манчестеров".

"Шеффилд" не пропускал дома более трех голов с ноября 2017 года. Тогда пять раз взятия ворот праздновали "дачники".

Из последних шести встреч в гостях "Ливерпуль" взял верх в четырех, уступив "Манчестер Юнайтед" и "Лестеру".

"Клинки" в чемпионате забили в три раза меньше своих соперников - 15:45.

Домашняя голевая серия подопечных Стива Брюса на данный момент составляет шесть поединков

За последние четыре матча между командами "Шеффилд" забил всего однажды при девяти голах соперника.

Подопечные Стива Брюса очень разбитые. Казалось, что это у "Ливерпуля" проблемы с составом, но в аутсайдера АПЛ они еще больше. Победа в этом матче "мерсисайдцев" - это неоспоримый факт, однако возникает вопрос с каким же счетом. Уже около 40-ка месяцев "Шеффилд" дома не пропускает более трех голов, а также в таком неудачном сезоне эта серия продолжается. А вот подопечные Юргена Клоппа дважды в этом сезоне семь раз за матч огорчали своего соперника: против "Кристал Пэлас" и "Линкольна".

Большой разницы не будет, потому что оборона "Ливерпуля" далеко не безгрешная. Новичок Озан Кабак в трех матчах подряд получил предупреждение, а он сейчас чуть ли не первым претендентом на место в составе, смотря на отсутствие ведущих игроков.

Прогноз на матч: Победа "Ливерпуля" + Обе забьют.