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Бернли - Арсенал. Прогноз на матч АПЛ
UA-Футбол делает прогноз на противостояние в английской Премьер-лиге, которое состоится 6 марта, начало встречи в 14:30
Кто только в этом сезоне не отбирал очки у "Арсенала". Одна из таких команд "Бернли". В декабре прошлого года "бордовые" на поле "канониров" добыли победу 1:0. Более того, в 2020-м подопечные Артеты сыграли вничью 0:0 в еще одном противостоянии с "Бернли". Таким образом, довольно неудобный соперник ждет лондонцев в 27-м туре. Впрочем, удобных соперников сейчас для "Арсенала" просто не существует.
АПЛ. 27-й тур
Стадион: Терф Мур (Бернли)
Главный судья: Андре Марринер (Бирмингем)
Бернли 14:30 Арсенал
Телетрансляция матча на канале Сетанта
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Неожиданно, а может даже сенсационно в прошлом туре "Арсенал" одержал победу над "Лестером". Десятая команда Премьер-лиги на прошлых выходных в гостях обыграла третью 3:1. Могут если хотят. С учетом победы в Лиге Европы, это вторая подряд виктория для "канониров". Теперь надо доказать, что это не случайность и лондонцы выходят из пике.
Интересно, что и "Бернли" свой последний матч в АПЛ сыграл именно с "Лестером". Такой вот курьез английского календаря, что в мид-уик встретились команды. "Бордовые" с "лисами" расписали вполне достойную ничью 1:1. Хотя сил пришлось потратить немало, и это может сказаться в 27-м туре.
Команда Шона Дайча борется за сохранение места в элите, каждое очко для "Бернли" на счету, тем более мировая с одним из лидеров чемпионата. Наверняка, ничья устроила бы "бордовых" и в субботней встрече. Однако подопечные Артеты сделают все возможное для победы. Для психологии "канониров" было бы важно одержать третью викторию подряд. вряд ли матч будет легким для гостей, тем не менее, букмекеры считают, что лондонцам вполне по силам добиться очередного успеха. Прогноз: победа "Арсенала" 2:1.
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