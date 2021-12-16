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Лестер - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 16.12.2021
Лестер – Тоттенхэм: Прогноз и анонс матча ⋉ 16 декабря 2021 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, 17-й тур
16 декабря 2021. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”
“Лестер” 21:30 “Тоттенхэм”
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Лестер” и “Тоттенхэм” просили перенести свой матч на неопределенное время, но получили отказ от Премьер-лиги. Обе команды вынуждены готовится к игре в неполных составах из-за большого количество положительных тестов.
Лестер
После вылета из Лиги Европы посреди недели, “Лестер” смог порадовать себя и своих болельщиков разгромной победой над “Ньюкаслом” со счетом 4:0. Великолепное взаимодействие проявили Тилеманс, Мэддисон и Дака, но защита “Ньюкасла”, худшая в чемпионате, уж слишком многое позволяла команде Брендана Роджерса.
Победа победой, но в прошлом матче из-за травм “Лестер” потерял Эванса и Сеюнджю, своих последних здоровых центральных защитников. На больничном остаются Фофана и Джастин, Вестергор остается в изоляции, не в состоянии провести полный матч и центрхав Амарти, который закрывает иногда позицию в защите. Что придумает Роджерс? Вероятно в линии обороны сыграет Ндиди, правого и левого центрбеков могут сыграть фулбеки Кастань и Бертран.
Помимо Вестегора в “изоляционной группе” также оказались Ихеаначо, Перес, Чоудури и Лукман. Учитывая очень плотный календарь матчей в декабре, Роджерсу непросто будет маневрировать с таким ограниченным составом. Формально “лисы” остаются борьбе за еврокубки, но повторить результат двух предыдущих сезонов (пятое место) будет крайне сложно, и это признает сам тренер “Лестера”.
Тоттенхэм
С конца ноября “Тоттенхэм” сыграл на три матча меньше, чем должен был. Игра против “Бернли” была перенесена из-за сильного снегопада, а матчи против “Ренна” в Лиге конференций и “Брайтона” в АПЛ были отменены из-за вспышки заболевание в лагере “шпор”. Судьба еврокубкового матча остается неизвестной, с “чайками” команда Конте вероятно сыграет уже в следующем году.
Как сообщил тренер “Тоттенхэма”, три игрока из девяти уже вышли из изоляции, и готовы сыграть против “Лестера”, но их игровое время будет ограничено. Конте понимает, что нельзя сразу ставить футболиста в стартовый состав после того как он десять дней не тренировался с командой. Помимо заболевших футболистов, “Тоттенхэм” также не рассчитывает на центрбека Ромеро, под вопросом Регилон. К матчу с “Лестером” готовятся 16 футболистов в первой команды.
Болезнь настигла “Тоттенхэм” в более чем неудачное время. “Шпоры” начали немного напоминать по стилю игры команду Конте, и уверенно на старте декабря выиграли два матча в АПЛ, забив два гола “Брентфорду” (2:0) и три “Норвичу” (3:0).
Статистика команд, цифры и факты
- “Лестер” выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах.
- “Лисы” пропустили 27 голов в 16 турах – это 15-й показатель в лиге.
- “Тоттенхэм” забил девять голов в первых 11 турах, но семь мячей – в трех последних матчах.
- Форвард “Тоттенхэма” Харри Кейн забил “Лестеру” во всех турнирах 17 голов.
- Атакующий хавбек “Лестера” Джеймс Мэддисон поучаствовал в шести голах “Лестера” (три гола, три ассиста) в последних четырех матчах АПЛ.
- “Лестер” забил по четыре гола в трех из пяти последних домашних матчей АПЛ, но дважды уступил на своем поле лондонским командам (“Арсенал” 0:2, “Челси” 0:3)
Последние пять матчей Лестера и Тоттенхэма
Лестер
- 12.12 “Ньюкасл” 4:0 (АПЛ)
- 09.12 “Наполи” 2:3 (АПЛ)
- 05.12 “Астон Вилла” 1:2 (АПЛ)
- 01.12 “Саутгемптон” 2:2 (АПЛ)
- 28.11 “Уотфорд” 4:2 (АПЛ)
Тоттенхэм
- 05.12 “Норвич” 3:0 (АПЛ)
- 02.12 “Брентфорд” 2:0 (АПЛ)
- 25.11 “Мура” 1:2 (Лига конференций)
- 21.11 “Лидс” 2:1 (АПЛ)
- 07.11 “Эвертон” 0:0 (АПЛ)
Личные встречи
В прошлом сезоне команды обыграли друг друга на выезде: в Лестере со счетом 4:2 выиграли “шпоры”, в Лондоне 2:0 – “лисы”. Общий баланс в АПЛ: 12 побед “Лестера”, пять ничьих, 13 побед “Тоттенхэма”.
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|17
|13
|2
|2
|40-9
|+31
|41
|2
|"Ливерпуль"
|16
|11
|4
|1
|45-12
|+33
|37
|3
|"Челси"
|16
|11
|3
|2
|38-11
|+27
|36
|4
|"Арсенал"
|17
|9
|2
|6
|23-22
|+1
|29
|5
|"Вест Хэм Юнайтед"
|17
|8
|4
|5
|28-21
|+7
|28
|6
|"Манчестер Юнайтед"
|16
|8
|3
|5
|26-24
|+2
|27
|7
|"Тоттенхэм"
|14
|8
|1
|5
|16-17
|-1
|25
|8
|"Вулверхэмптон"
|17
|7
|3
|7
|13-14
|-1
|24
|9
|"Лестер Сити"
|16
|6
|4
|6
|27-27
|0
|22
|10
|"Астон Вилла"
|17
|7
|1
|9
|23-25
|-2
|22
|11
|"Кристал Пэлас"
|17
|4
|8
|5
|24-24
|0
|20
|12
|"Брентфорд"
|16
|5
|5
|6
|21-22
|-1
|20
|13
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|16
|4
|8
|4
|14-17
|-3
|20
|14
|Эвертон
|16
|5
|3
|8
|20-28
|-8
|18
|15
|"Саутгемптон"
|17
|3
|8
|6
|16-26
|-10
|17
|16
|"Лидс Юнайтед"
|17
|3
|7
|7
|17-32
|-15
|16
|17
|"Уотфорд"
|16
|4
|1
|11
|21-31
|-10
|13
|18
|"Бернли"
|15
|1
|8
|6
|14-21
|-7
|11
|19
|"Ньюкасл"
|16
|1
|7
|8
|17-34
|-17
|10
|20
|"Норвич Сити"
|17
|2
|4
|11
|8-34
|-26
|10
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Ориентировочные составы
“Лестер”: Шмейхель – Бертран, Ндиди, Кастань – Томас, Сумаре, Тилеманс, Перейра – Мэддисон – Барнс, Варди
“Тоттенхэм”: Льорис – Танганга, Дайер, Санчес – Доэрти, Уинкс, Ндомбеле, Регилон – Бергвейн, Деле Алли – Кейн
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Лестер – Тоттенхэм от UA-Football
До своего вынужденного перерыва “Тоттенхэм” выиграл три подряд матча в АПЛ, и по потерянным очкам команда Антонио Конте ныне четвертая в чемпионате. Сложно сказать, в каком состоянии будут “шпоры” после закрытия тренировочного центра на несколько дней. Победу “Лестера” над “Ньюкаслом” не стоит переоценивать – это один из аутсайдеров, а сами “лисы” демонстрируют нестабильность на протяжении всего сезона. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 2:1.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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