Лестер - Тоттенхэм. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 16.12.2021 

Чемпионат Англии, 17-й тур

16 декабря 2021. Лестер, “Кинг Пауэр Стэдиум”

“Лестер” 21:30 “Тоттенхэм”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Лестер” и “Тоттенхэм” просили перенести свой матч на неопределенное время, но получили отказ от Премьер-лиги. Обе команды вынуждены готовится к игре в неполных составах из-за большого количество положительных тестов.

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Лестер

После вылета из Лиги Европы посреди недели, “Лестер” смог порадовать себя и своих болельщиков разгромной победой над “Ньюкаслом” со счетом 4:0. Великолепное взаимодействие проявили Тилеманс, Мэддисон и Дака, но защита “Ньюкасла”, худшая в чемпионате, уж слишком многое позволяла команде Брендана Роджерса.

Победа победой, но в прошлом матче из-за травм “Лестер” потерял Эванса и Сеюнджю, своих последних здоровых центральных защитников. На больничном остаются Фофана и Джастин, Вестергор остается в изоляции, не в состоянии провести полный матч и центрхав Амарти, который закрывает иногда позицию в защите. Что придумает Роджерс? Вероятно в линии обороны сыграет Ндиди, правого и левого центрбеков могут сыграть фулбеки Кастань и Бертран.

Помимо Вестегора в “изоляционной группе” также оказались Ихеаначо, Перес, Чоудури и Лукман. Учитывая очень плотный календарь матчей в декабре, Роджерсу непросто будет маневрировать с таким ограниченным составом. Формально “лисы” остаются борьбе за еврокубки, но повторить результат двух предыдущих сезонов (пятое место) будет крайне сложно, и это признает сам тренер “Лестера”.

Тоттенхэм

С конца ноября “Тоттенхэм” сыграл на три матча меньше, чем должен был. Игра против “Бернли” была перенесена из-за сильного снегопада, а матчи против “Ренна” в Лиге конференций и “Брайтона” в АПЛ были отменены из-за вспышки заболевание в лагере “шпор”. Судьба еврокубкового матча остается неизвестной, с “чайками” команда Конте вероятно сыграет уже в следующем году.

Как сообщил тренер “Тоттенхэма”, три игрока из девяти уже вышли из изоляции, и готовы сыграть против “Лестера”, но их игровое время будет ограничено. Конте понимает, что нельзя сразу ставить футболиста в стартовый состав после того как он десять дней не тренировался с командой. Помимо заболевших футболистов, “Тоттенхэм” также не рассчитывает на центрбека Ромеро, под вопросом Регилон. К матчу с “Лестером” готовятся 16 футболистов в первой команды.

Болезнь настигла “Тоттенхэм” в более чем неудачное время. “Шпоры” начали немного напоминать по стилю игры команду Конте, и уверенно на старте декабря выиграли два матча в АПЛ, забив два гола “Брентфорду” (2:0) и три “Норвичу” (3:0).

Статистика команд, цифры и факты

“Лестер” выиграл три из десяти последних матчей во всех турнирах.

“Лисы” пропустили 27 голов в 16 турах – это 15-й показатель в лиге.

“Тоттенхэм” забил девять голов в первых 11 турах, но семь мячей – в трех последних матчах.

Форвард “Тоттенхэма” Харри Кейн забил “Лестеру” во всех турнирах 17 голов.

Атакующий хавбек “Лестера” Джеймс Мэддисон поучаствовал в шести голах “Лестера” (три гола, три ассиста) в последних четырех матчах АПЛ.

“Лестер” забил по четыре гола в трех из пяти последних домашних матчей АПЛ, но дважды уступил на своем поле лондонским командам (“Арсенал” 0:2, “Челси” 0:3)

Последние пять матчей Лестера и Тоттенхэма

Лестер

12.12 “Ньюкасл” 4:0 (АПЛ)

09.12 “Наполи” 2:3 (АПЛ)

05.12 “Астон Вилла” 1:2 (АПЛ)

01.12 “Саутгемптон” 2:2 (АПЛ)

28.11 “Уотфорд” 4:2 (АПЛ)

Тоттенхэм

05.12 “Норвич” 3:0 (АПЛ)

02.12 “Брентфорд” 2:0 (АПЛ)

25.11 “Мура” 1:2 (Лига конференций)

21.11 “Лидс” 2:1 (АПЛ)

07.11 “Эвертон” 0:0 (АПЛ)

Личные встречи

В прошлом сезоне команды обыграли друг друга на выезде: в Лестере со счетом 4:2 выиграли “шпоры”, в Лондоне 2:0 – “лисы”. Общий баланс в АПЛ: 12 побед “Лестера”, пять ничьих, 13 побед “Тоттенхэма”.

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 17 13 2 2 40-9 +31 41 2 "Ливерпуль" 16 11 4 1 45-12 +33 37 3 "Челси" 16 11 3 2 38-11 +27 36 4 "Арсенал" 17 9 2 6 23-22 +1 29 5 "Вест Хэм Юнайтед" 17 8 4 5 28-21 +7 28 6 "Манчестер Юнайтед" 16 8 3 5 26-24 +2 27 7 "Тоттенхэм" 14 8 1 5 16-17 -1 25 8 "Вулверхэмптон" 17 7 3 7 13-14 -1 24 9 "Лестер Сити" 16 6 4 6 27-27 0 22 10 "Астон Вилла" 17 7 1 9 23-25 -2 22 11 "Кристал Пэлас" 17 4 8 5 24-24 0 20 12 "Брентфорд" 16 5 5 6 21-22 -1 20 13 "Брайтон энд Хоув Альбион" 16 4 8 4 14-17 -3 20 14 Эвертон 16 5 3 8 20-28 -8 18 15 "Саутгемптон" 17 3 8 6 16-26 -10 17 16 "Лидс Юнайтед" 17 3 7 7 17-32 -15 16 17 "Уотфорд" 16 4 1 11 21-31 -10 13 18 "Бернли" 15 1 8 6 14-21 -7 11 19 "Ньюкасл" 16 1 7 8 17-34 -17 10 20 "Норвич Сити" 17 2 4 11 8-34 -26 10

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Ориентировочные составы

“Лестер”: Шмейхель – Бертран, Ндиди, Кастань – Томас, Сумаре, Тилеманс, Перейра – Мэддисон – Барнс, Варди

“Тоттенхэм”: Льорис – Танганга, Дайер, Санчес – Доэрти, Уинкс, Ндомбеле, Регилон – Бергвейн, Деле Алли – Кейн

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Лестер – Тоттенхэм от UA-Football

До своего вынужденного перерыва “Тоттенхэм” выиграл три подряд матча в АПЛ, и по потерянным очкам команда Антонио Конте ныне четвертая в чемпионате. Сложно сказать, в каком состоянии будут “шпоры” после закрытия тренировочного центра на несколько дней. Победу “Лестера” над “Ньюкаслом” не стоит переоценивать – это один из аутсайдеров, а сами “лисы” демонстрируют нестабильность на протяжении всего сезона. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 2:1.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.