Тоттенхэм - Вест Хэм. Анонс и прогноз на четвертьфинальный матч Кубка лиги на 22.12.2021

Кубок английской лиги, четвертьфинал

22 декабря 2021. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” 21:45 “Вест Хэм”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Вест Хэм” ранее выбил из Кубка лиги “Манчестер Юнайтед” и “Манчестер Сити”, и в четвертьфинале команде Дэвида Мойеса вновь будет противостоять сильный соперник – “Тоттенхэм” Антонио Конте, прибавляющий с каждым матчем.

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Тоттенхэм

В воскресенье “Тоттенхэм” провел первую игру за две недели, сыграв вничью 2:2 с “Ливерпулем”. Многие английские обозреватели называют этот матч на данный момент лучший в сезоне. Обе команды решили сыграть на своих сильных качествах, поэтому игра получилась открытой, с большим количеством моментов. “Шпоры” имели больше голевых шансов, поэтому могут быть немного разочарованы ничьей.

“Тоттенхэму” пришлось закрывать свою базу и тренироваться отдельными группами из-за вспышки заболевания, но в какой-то степени перерыв также пошел на пользу “шпорам”. Антонио Конте смог поработать с игроками на тренировочном поле, и по сравнению с “Ливерпулем” команда итальянского тренера выглядела свежее и энергичнее.

В матче против “Ливерпуля” себя хорошо проявили недавние резервисты Харри Уинкс, Деле Алли и Райан Сессеньон. Сессеньон точно не сыграет против “Вест Хэма” из-за травмы, и возможно возвращение в состав Регилона. Также можно ожидать в основе Моуру, Хейбьерга, Скиппа, Доэрти и Тангангу или Родона.

Вест Хэм

На выходных “Вест Хэм” не играл свой матч против “Норвича” и перерыв для команды Мойеса был как нельзя кстати. В чемпионате Англии “хаммерс” выиграли всего один матч из последних шести (две ничьи, три поражения) и выпали из первой четверки после поражения “Арсеналу” в позапрошлом туре.

Последние матчи “Вест Хэм” проводил без четверки основных защитников, и если Огбонна и Зума вернутся еще очень нескоро, то Джонсон, и возможно Крессуэлл, могут вернутся в игре с “Тоттенхэмом”. Из-за дисквалификации пропустит матч Цоуфал.

Но проблемы “Вест Хэма” не только в травмах защитников. В ногах Форнальса, Боуэна, Бенрахма и Антонио чувствуется усталость, и “хаммерс” сложно дается создание моментов в последней трети. Антонио не забивает с 24 октября (матч против “Тоттенхэма”), а других вариантов на острии атак у Мойеса нет.

Статистика команд, цифры и факты

Форвард “Вест Хэма” Майкл Антонио забил один гол в последних 13 матчах.

В первых 11 турах АПЛ “Вест Хэм” забил 23 гола (в среднем 2.1 за матч), в последних шести поединках Премьер-лиги – пять (в среднем 0.83 за матч).

“Вест Хэм” пока не пропускал в Кубке лиги (победа над “Манчестер Юнайтед 1:0, ничья с “Манчестер Сити” 0:0).

“Вест Хэм” выиграл один из шести последних гостевых матчей во всех турнирах (две ничьи, три поражения).

Матчем с “Ливерпулем” прервалась победная домашняя серия “Тоттенхэма” с Антонио Конте во главе (четыре матча – четыре победы во всех турнирах).

В трех последних матчах “Тоттенхэм” забивал не меньше двух мячей.

С Антонио Конте во главе “Тоттенхэм” забил 13 голов – шесть в первых таймах, семь – во вторых.

Последние пять матчей Тоттенхэма и Вест Хэма

Тоттенхэм

19.12 “Ливерпуль” 2:2 (АПЛ)

05.12 “Норвич” 3:0 (АПЛ)

02.12 “Брентфорд” 2:0 (АПЛ)

25.11 “Мура” 1:2 (Лига конференций)

21.11 “Лидс” 2:1 (АПЛ)

Вест Хэм

15.12 “Арсенал” 0:2 (АПЛ)

12.12. “Бернли” 0:0 (АПЛ)

09.12. “Динамо” Загреб 0:1 (Лига чемпионов)

04.12. “Челси” 3:2 (АПЛ)

01.12. “Брайтон” 1:1 (АПЛ)

Личные встречи

“Вест Хэм” не проигрывает “Тоттенхэму” в трех последних матчах. Команда Мойеса выиграла у “шпор” в девятом туре АПЛ 2021/22 (1:0), и взяла четыре очка в прошлом сезоне (гостевая победа 2:1, домашняя ничья 3:3). Общая история встреч: 98 побед “Тоттенхэма”, 53 ничьи, 66 побед “Вест Хэма”.

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Ориентировочные составы

“Тоттенхэм”: Льорис – Санчес, Дайер, Родон – Доэрти, Скипп, Уинкс, Деле Алли, Регилон – Моура, Кейн

“Вест Хэм”: Ареоля – Джонсон, Доусон, Диоп, Масуаку – Райс, Соучек – Влашич, Лансини, Бенрахма – Боуэн

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Тоттенхэм – Вест Хэм от UA-Football

“Вест Хэм” выглядел тяжело в последних турах, у команды Мойеса чувствовалась усталость и отсутствие идей, как выигрывать матчи. С другой стороны “Тоттенхэм” был легким и интересным в поединке против “Ливерпуля”. У Антонио Конте больше вариантов при выборе состава, и его команда с каждым матчем прибавляет. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.