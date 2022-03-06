Дерби с горьким привкусом. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.03.22

Английская Премьер-лига, 28-й тур

6 марта, 18:30. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс

Текстовый онлайн: UA-Футбол

Матчи между двумя "Манчестерами" всегда было принято называть дерби - все-таки команды из одного города. Однако только после прихода шейхов в голубой команде эта встреча приобрела мощный статус, и именно благодаря этому она является главным поединком текущего тура.

Правда, пока подопечные Гвардиолы уверенно лидируют, те же манкунианцы едва борются за топ-4. Казалось бы, что шансов у гостей сегодня немного, однако за них сегодня будет болеть даже злой враг "Ливерпуль" - это многого стоит.

Manchester United have got themselves a new fan for one day and one day only ???? pic.twitter.com/rldmAiStZh — GOAL (@goal) March 5, 2022

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Манчестер Сити

"Горожане" уже не слишком уверенно держат первое место в АПЛ, ведь "Ливерпуль" позади на расстоянии всего трех пунктов. Подопечные Гвардиолы позволили себе не только осечку в январе против “Саутгемптона” в виде ничьей (1:1), но и недавнее домашнее поражение от “Тоттенхэма” (2:3). В то же время "мерсисайдцы" постоянно одерживали победы и смогли все-таки вернуться в борьбу за трофей.

В последних двух матчах "Ман Сити" одержал две победы, но из-за не слишком хорошей реализации дались они не слишком легко. Против "Эвертона" команда испанского наставника забила на 82-й минуте, а с нижелиговым "Питерборо" мучилась час и только тогда сумела отличиться. Старая проблема – нужен нападающий и изменение схемы.

Кадры хозяев

Внимание к "горожанам" в Англии пока приковано не только из-за лидерских позиций. Этот поединок станет очередным действом в поддержку Украины, особенно акцент будет делаться на Александру Зинченко. У него есть шанс выйти на поле второй раз подряд, ведь Уокер не в лучшей форме (ему не доверяет Гвардиола), а защитники Аке и Диаш травмированы, так что Стоунс не сможет занять позицию Канселу на правом фланге защиты. Также вне игры молодой Палмер и второй голкипер Стеффен.

Манчестер Юнайтед

Начнем с хорошего: де Хеа – красавец. В прошлом туре он отыграл на ноль, но есть два "но": первое - игра закончилась вничью, второе - соперником был "Уотфорд". Нанести за 90 минут домашнего матча против одного из аутсайдеров чемпионата три удара в створ нужно еще уметь. Реализация (были еще хорошие моменты без ударов в цель), как и в “Ман Сити” хромает и находится, так сказать, в плохих кондициях.

Соперники в борьбе за ЛЧ очень близко. Чисто теоретически имеют шансы перегнать "Тоттенхэм" и "Арсенал". Первым тяжело будет это сделать, а вот "канониры" своими тремя встречами в запасе могут испортить планы Рангника на жирный контракт.

Кадры гостей

Потерь у красных дьяволов меньше, чем у соперника. В лазарете находится только Кавани – у него травма паха. Тем не менее, он еще может восстановиться до матча, но в старте точно не выйдет.

???? "There will be a lot of tactical work, waiting for transitional moments and taking our chances [on Sunday], " Ralf continues.



"[Against Watford] we were compact and didn't allow them many chances. That is what we need for Manchester City." ✊#MUFC | #MCIMUN — Manchester United (@ManUtd) March 4, 2022

Последние пять матчей Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед

Последние пять встреч хозяев

01.03. Питерборо – Манчестер Сити 0:2 (Кубок Англии)

26.02. Эвертон – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)

19.02. Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 (АПЛ)

15.02. Спортинг Лиссабон – Манчестер Сити 0:5 (ЛЧ)

12.02. Норвич – Манчестер Сити 0:4 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

26.02. Манчестер Юнайтед – Уотфорд 0:0 (АПЛ)

23.02. Атлетико – Манчестер Юнайтед 1:1 (ЛЧ)

20.02. Лидс – Манчестер Юнайтед 2:4 (АПЛ)

15.02. Манчестер Юнайтед – Брайтон 2:0 (АПЛ)

12.02. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 1:1 (АПЛ)

Турнирная таблица АПЛ

# КОМАНДА И В Н П О 1 Манчестер Сити 27 21 3 3 66 2 Ливерпуль 27 19 6 2 63 3 Челси 26 15 8 3 53 4 Манчестер Юнайтед 27 13 8 6 47 5 Вест Хэм Юнайтед 28 13 6 9 45 6 Арсенал 24 14 3 7 45 7 Тоттенхэм 25 13 3 9 42 8 Вулверхэмптон 27 12 4 11 40 9 Саутгемптон 27 8 11 8 35 10 Кристал Пэлас 28 7 12 9 33 11 Астон Вилла 26 10 3 13 33 12 Лестер Сити 25 9 6 10 33 13 Брайтон энд Хоув Альбион 27 7 12 8 33 14 Ньюкасл 26 6 10 10 28 15 Брентфорд 28 7 6 15 27 16 Лидс Юнайтед 27 5 8 14 23 17 Эвертон 24 6 4 14 22 18 Бернли 26 3 12 11 21 19 Уотфорд 26 5 4 17 19 20 Норвіч Сити 27 4 5 18 17

Последние пять личных встреч между командами

06.11.21. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 0:2 (АПЛ)

07.03.21. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 0:2 (АПЛ)

06.01.21. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 0:2 (Кубок лиги)

12.12.20. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 0:0 (АПЛ)

08.03.20. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 2:0 (АПЛ)

Цифры и факты

"Ман Сити" лучше набирает очки в гостях (2,5 на выезде за матч против 2,38 дома)

У "Ман Юнайтед" - аналогичная ситуация: 1,71 дома против 1,77 в гостях.

Обе команды входят в тройку наиболее результативных в АПЛ (еще "Ливерпуль").

Но вот в последних шести личных встречах хотя бы один коллектив не отмечался.

Лучший бомбардир среди двух команд в чемпионате – Рахим Стерлинг (10 голов).

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Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед

Прогноз матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед

Встречаются две команды, имеющие хорошие атаки и поврежденные обороны, правда у обоих плохая реализация. Поединок должен получиться очень напряженным, а этот факт придаст дисциплинированности в защите – из-за этого будет меньше ошибок и меньше голов. Прогноз: ТМ 3,5.