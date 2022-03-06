Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Дерби с горьким привкусом. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.03.22
Еще один поединок с поддержкой Украины
Фото: manutd.com
Английская Премьер-лига, 28-й тур
6 марта, 18:30. "Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Майкл Оливер
Прямая телетрансляция: Сетанта Спортс
Текстовый онлайн:
Матчи между двумя "Манчестерами" всегда было принято называть дерби - все-таки команды из одного города. Однако только после прихода шейхов в голубой команде эта встреча приобрела мощный статус, и именно благодаря этому она является главным поединком текущего тура.
Правда, пока подопечные Гвардиолы уверенно лидируют, те же манкунианцы едва борются за топ-4. Казалось бы, что шансов у гостей сегодня немного, однако за них сегодня будет болеть даже злой враг "Ливерпуль" - это многого стоит.
Manchester United have got themselves a new fan for one day and one day only ???? pic.twitter.com/rldmAiStZh— GOAL (@goal) March 5, 2022
Манчестер Сити
"Горожане" уже не слишком уверенно держат первое место в АПЛ, ведь "Ливерпуль" позади на расстоянии всего трех пунктов. Подопечные Гвардиолы позволили себе не только осечку в январе против “Саутгемптона” в виде ничьей (1:1), но и недавнее домашнее поражение от “Тоттенхэма” (2:3). В то же время "мерсисайдцы" постоянно одерживали победы и смогли все-таки вернуться в борьбу за трофей.
В последних двух матчах "Ман Сити" одержал две победы, но из-за не слишком хорошей реализации дались они не слишком легко. Против "Эвертона" команда испанского наставника забила на 82-й минуте, а с нижелиговым "Питерборо" мучилась час и только тогда сумела отличиться. Старая проблема – нужен нападающий и изменение схемы.
Кадры хозяев
Внимание к "горожанам" в Англии пока приковано не только из-за лидерских позиций. Этот поединок станет очередным действом в поддержку Украины, особенно акцент будет делаться на Александру Зинченко. У него есть шанс выйти на поле второй раз подряд, ведь Уокер не в лучшей форме (ему не доверяет Гвардиола), а защитники Аке и Диаш травмированы, так что Стоунс не сможет занять позицию Канселу на правом фланге защиты. Также вне игры молодой Палмер и второй голкипер Стеффен.
City v United ????#ManCity pic.twitter.com/Kf9pQGcJZh— Manchester City (@ManCity) March 4, 2022
Манчестер Юнайтед
Начнем с хорошего: де Хеа – красавец. В прошлом туре он отыграл на ноль, но есть два "но": первое - игра закончилась вничью, второе - соперником был "Уотфорд". Нанести за 90 минут домашнего матча против одного из аутсайдеров чемпионата три удара в створ нужно еще уметь. Реализация (были еще хорошие моменты без ударов в цель), как и в “Ман Сити” хромает и находится, так сказать, в плохих кондициях.
Соперники в борьбе за ЛЧ очень близко. Чисто теоретически имеют шансы перегнать "Тоттенхэм" и "Арсенал". Первым тяжело будет это сделать, а вот "канониры" своими тремя встречами в запасе могут испортить планы Рангника на жирный контракт.
Кадры гостей
Потерь у красных дьяволов меньше, чем у соперника. В лазарете находится только Кавани – у него травма паха. Тем не менее, он еще может восстановиться до матча, но в старте точно не выйдет.
???? "There will be a lot of tactical work, waiting for transitional moments and taking our chances [on Sunday], " Ralf continues.— Manchester United (@ManUtd) March 4, 2022
"[Against Watford] we were compact and didn't allow them many chances. That is what we need for Manchester City." ✊#MUFC | #MCIMUN
Последние пять матчей Манчестер Сити и Манчестер Юнайтед
Последние пять встреч хозяев
- 01.03. Питерборо – Манчестер Сити 0:2 (Кубок Англии)
- 26.02. Эвертон – Манчестер Сити 0:1 (АПЛ)
- 19.02. Манчестер Сити - Тоттенхэм 2:3 (АПЛ)
- 15.02. Спортинг Лиссабон – Манчестер Сити 0:5 (ЛЧ)
- 12.02. Норвич – Манчестер Сити 0:4 (АПЛ)
Последние пять встреч гостей
- 26.02. Манчестер Юнайтед – Уотфорд 0:0 (АПЛ)
- 23.02. Атлетико – Манчестер Юнайтед 1:1 (ЛЧ)
- 20.02. Лидс – Манчестер Юнайтед 2:4 (АПЛ)
- 15.02. Манчестер Юнайтед – Брайтон 2:0 (АПЛ)
- 12.02. Манчестер Юнайтед – Саутгемптон 1:1 (АПЛ)
Турнирная таблица АПЛ
|#
|КОМАНДА
|И
|В
|Н
|П
|О
|1
|Манчестер Сити
|27
|21
|3
|3
|66
|2
|Ливерпуль
|27
|19
|6
|2
|63
|3
|Челси
|26
|15
|8
|3
|53
|4
|Манчестер Юнайтед
|27
|13
|8
|6
|47
|5
|Вест Хэм Юнайтед
|28
|13
|6
|9
|45
|6
|Арсенал
|24
|14
|3
|7
|45
|7
|Тоттенхэм
|25
|13
|3
|9
|42
|8
|Вулверхэмптон
|27
|12
|4
|11
|40
|9
|Саутгемптон
|27
|8
|11
|8
|35
|10
|Кристал Пэлас
|28
|7
|12
|9
|33
|11
|Астон Вилла
|26
|10
|3
|13
|33
|12
|Лестер Сити
|25
|9
|6
|10
|33
|13
|Брайтон энд Хоув Альбион
|27
|7
|12
|8
|33
|14
|Ньюкасл
|26
|6
|10
|10
|28
|15
|Брентфорд
|28
|7
|6
|15
|27
|16
|Лидс Юнайтед
|27
|5
|8
|14
|23
|17
|Эвертон
|24
|6
|4
|14
|22
|18
|Бернли
|26
|3
|12
|11
|21
|19
|Уотфорд
|26
|5
|4
|17
|19
|20
|Норвіч Сити
|27
|4
|5
|18
|17
Последние пять личных встреч между командами
- 06.11.21. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 0:2 (АПЛ)
- 07.03.21. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед 0:2 (АПЛ)
- 06.01.21. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 0:2 (Кубок лиги)
- 12.12.20. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 0:0 (АПЛ)
- 08.03.20. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 2:0 (АПЛ)
Цифры и факты
- "Ман Сити" лучше набирает очки в гостях (2,5 на выезде за матч против 2,38 дома)
- У "Ман Юнайтед" - аналогичная ситуация: 1,71 дома против 1,77 в гостях.
- Обе команды входят в тройку наиболее результативных в АПЛ (еще "Ливерпуль").
- Но вот в последних шести личных встречах хотя бы один коллектив не отмечался.
- Лучший бомбардир среди двух команд в чемпионате – Рахим Стерлинг (10 голов).
Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале
Ставки и коэффициенты на матч Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Прогноз матча Манчестер Сити - Манчестер Юнайтед
Встречаются две команды, имеющие хорошие атаки и поврежденные обороны, правда у обоих плохая реализация. Поединок должен получиться очень напряженным, а этот факт придаст дисциплинированности в защите – из-за этого будет меньше ошибок и меньше голов. Прогноз: ТМ 3,5.
Популярное сейчас
- Слава ВСУ! Украина ликвидировала одного из лидеров "ДНР"
- Русский спортивный гимнаст прикрепил Z на свою форму. Фото
- СБУ поймали организаторов народных республик в Ивано-Франковске
- Ярославский: Вижу, что мы с друзьями можем собрать на Харьков даже миллиард долларов
- Легендарный актер поддержал Украину в борьбе с фашистами из россии. ВИДЕО
- Красавицы-защитницы Независимости – особая гордость украинской нации