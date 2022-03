Дерби с горьким привкусом. Манчестер Сити – Манчестер Юнайтед. Анонс и прогноз матча АПЛ на 06.03.22

Английская Премьер-лига, 28-й тур

6 марта, 18:30. "Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Майкл Оливер

Матчи между двумя "Манчестерами" всегда было принято называть дерби - все-таки команды из одного города. Однако только после прихода шейхов в голубой команде эта встреча приобрела мощный статус, и именно благодаря этому она является главным поединком текущего тура.

Правда, пока подопечные Гвардиолы уверенно лидируют, те же манкунианцы едва борются за топ-4. Казалось бы, что шансов у гостей сегодня немного, однако за них сегодня будет болеть даже злой враг "Ливерпуль" - это многого стоит.

"Горожане" уже не слишком уверенно держат первое место в АПЛ, ведь "Ливерпуль" позади на расстоянии всего трех пунктов. Подопечные Гвардиолы позволили себе не только осечку в январе против “Саутгемптона” в виде ничьей (1:1), но и недавнее домашнее поражение от “Тоттенхэма” (2:3). В то же время "мерсисайдцы" постоянно одерживали победы и смогли все-таки вернуться в борьбу за трофей.

В последних двух матчах "Ман Сити" одержал две победы, но из-за не слишком хорошей реализации дались они не слишком легко. Против "Эвертона" команда испанского наставника забила на 82-й минуте, а с нижелиговым "Питерборо" мучилась час и только тогда сумела отличиться. Старая проблема – нужен нападающий и изменение схемы.

Внимание к "горожанам" в Англии пока приковано не только из-за лидерских позиций. Этот поединок станет очередным действом в поддержку Украины, особенно акцент будет делаться на Александру Зинченко. У него есть шанс выйти на поле второй раз подряд, ведь Уокер не в лучшей форме (ему не доверяет Гвардиола), а защитники Аке и Диаш травмированы, так что Стоунс не сможет занять позицию Канселу на правом фланге защиты. Также вне игры молодой Палмер и второй голкипер Стеффен.

Начнем с хорошего: де Хеа – красавец. В прошлом туре он отыграл на ноль, но есть два "но": первое - игра закончилась вничью, второе - соперником был "Уотфорд". Нанести за 90 минут домашнего матча против одного из аутсайдеров чемпионата три удара в створ нужно еще уметь. Реализация (были еще хорошие моменты без ударов в цель), как и в “Ман Сити” хромает и находится, так сказать, в плохих кондициях.

Соперники в борьбе за ЛЧ очень близко. Чисто теоретически имеют шансы перегнать "Тоттенхэм" и "Арсенал". Первым тяжело будет это сделать, а вот "канониры" своими тремя встречами в запасе могут испортить планы Рангника на жирный контракт.

Потерь у красных дьяволов меньше, чем у соперника. В лазарете находится только Кавани – у него травма паха. Тем не менее, он еще может восстановиться до матча, но в старте точно не выйдет.

???? "There will be a lot of tactical work, waiting for transitional moments and taking our chances [on Sunday], " Ralf continues.



"[Against Watford] we were compact and didn't allow them many chances. That is what we need for Manchester City." ✊#MUFC | #MCIMUN