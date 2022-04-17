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Челси - Кристал Пэлас. Анонс и прогноз на полуфинальный матч Кубка Англии на 17.04.2022

Англия
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Челси – Кристал Пэлас: Прогноз и анонс матча ⋉ 17 апреля 2022 ⋊ Кубок Англии на UA-Футбол

Челси - Кристал Пэлас. Анонс и прогноз на полуфинальный матч Кубка Англии на 17.04.2022

Getty Images / Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол

Кубок Англии, полуфинал

17 апреля 2022. Лондон, “Уэмбли”

“Челси” 18:30 “Кристал Пэлас”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

"Кристал Пэлас" ни разу не выигрывал Кубок Англии, а финалистом старейшего клубного турнира становился два раза. "Челси" брал трофей раз, в финале был в прошлом году.

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Челси

"Челси" посреди недели сложил с себя полномочия клубого чемпиона Европы. Команда Томаса Тухеля едва не сделала немыслимое - отыграть дефицит два гола на выезде в матче с "Реалом". Десять минут отделяли "синих" от победы 3:0 на "Сантьяго Бернабеу", но сначала Родриго забил один гол "бланкос", а в овертайме второй мяч провел Бензема. "Челси" вылетел из Лиги чемпионов и Кубок Англии остается последним турниром, в котором "синие" претендуют на победу.

По словам Томаса Тухеля его команда "провела фантастический матч, но результат оставил горькое впечатление". Тухель открыто признает, что игра с "Реалом" обсуждалась мало (о чем тут говорить) и разочарование команда пыталась оставить позади трудом на тренировках.

Нападающий "синих" Ромелу Лукаку пропустил матчи с "Реалом" и "Саутгемптоном", но перед матчем с "Кристал Пэлас" вернулся к тренировкам. По-прежнему травмированы Чилуэлл и Хадсон-Одои.

Кристал Пэлас

Патрик Виейра уверяет, что игроки его команды реалистично оценивают результаты. "Мы не слишком расстраивались поражению "Лестеру" (1:2) и не слишком радовались победе над "Арсеналом" (3:0).

"Пэлас" проводит интересный сезон. Формально команда остается середняком чемпионата, но ее стиль иггры после смены Ходжсона на Виейра летом заметно изменился. "Орлы" сохранили принципы командной работы, которые им привил Ходжсон, но с приходом Виейра особое внимание было посвящено владению. "Кристал Пэлас" грамотно строит свои позиционные атаки, и способен во время матчей переключаться между стилями. Восхищает и работа спортивного менеджмента. Состав "орлов" подобран так, что в нем есть и опытные игроки с лидерскими качествами и молодые игроки с большим потенциалом.

Виейра говорит, что главное для него - командный футбол. "Мы можем показывать свои лучшие качества и играть компактно одновременно. Для нас важно играть как одна команда в хорошие. или плохие периоды. И в игре с "Челси" нам нужно будет бороться, тяжело работать, но и хорошо играть в футбол".

Полузащитник Конор Галлахер принадлежит "Челси", поэтому в полуфинале не сыграет.

Статистика команд, цифры и факты

  • "Кристал Пэлас" и "Челси" в последний раз встречались в Кубке Англии в 1976 году - "орлы" выиграли на "Стэмфорд Бридж" со счетом 3:2.
  • "Челси" выиграл девять последних матчей у "Кристал Пэлас" - все в чемпионате Англии.

  • В качестве игрока Патрик Виейра выиграл Кубок Англии пять раз.

  • "Пэлас" в последний раз был в полуфинале Кубка в 2016 году. "Орлы" обыграли "Уотфорд", а в финале уступили "Манчестер Юнайтед".

  • "Челси" выиграл девять из последних десяти полуфиналов Кубка Англии, сыгранных на "Уэмбли".

  • В десяти послелних матчах во всех турнирах "Челси" забивал как минимум по голу.

Последние пять матчей Челси и Кристал Пэлас

Челси

  • 12.04 "Реал" Мадрид 3:2 (Лига чемпионов)
  • 09.04 "Саутгемптон" 6:0 (АПЛ)
  • 06.04 "Реал" Мадрид 1:3 (Лига чемпионов)
  • 02.04 "Брентфорд" 1:4 (АПЛ)
  • 19.03 "Мидлсбро" 2:0 (Кубок Англии)

Кристал Пэлас

  • 10.04 "Лестер" 1:2 (АПЛ)
  • 04.04 "Арсенал" 3:1 (АПЛ)
  • 20.03 "Эвертон" 4:0 (Кубок Англии)
  • 14.03 "Манчестер Сити" 0:0 (АПЛ)
  • 05.03 "Вулверхэмптон" 2:0 (АПЛ)

Личные встречи

В первом круге "Челси" выиграл домашний матч практически без шансов для "Пэлас" (3:0). Во второй игре игра была равной, но победили все равно "синие" (1:0). Всего "Челси" выиграл девять последних матчей у "Пэлас".

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Ориентировочные составы

"Челси": Менди - Аспиликуэта, Силва, Рюдигер - Джеймс, Ковачич, Жоржиньо, Алонсо - Маунт, Хавертц - Вернер

"Кристал Пэлас": Гуаита - Митчелл, Гэхи, Андерсен, Уорд - Шлупп, Куяте, Макартур - Заа, Матета, Айю

Ставки и Коэффициенты на матч

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Прогноз на матч Челси – Кристал Пэлас от UA-Football

До встречи с "Лестером" в последнем туре у "Кристал Пэлас" была серия из семи матчей без поражений, команда Виейра взяла очко в игре с "Манчестер Сити" (0:0) и обыграла "Арсенал" (3:0). "Пэлас" способный сопротивляться грандам. Но "Челси" все же остается фаворитов. Результат мадридского матча станет дополнительным стимулом для команды Томаса Тухеля, помимо Кубка у "синих" больше не осталось целей на сезон (если не считать такой финиш в топ-3). Прогноз - победа "Челси" 1:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Кубок Англии Челси (Лондон) Кристал Пэлас (Лондон) ставки Прогнозы
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