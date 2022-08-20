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Тоттенхэм - Вулверхэмптон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 20.08.2022
Тоттенхэм – Вулверхэмптон: Прогноз и анонс матча ⋉ 20 августа 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, третий тур
20 августа 2022. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”
“Тоттенхэм” 14:30 “Вулверхэмптон”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Тоттенхэм” избежал поражения в поединке с “Челси” на прошлой неделе, но в новом туре его ждет очередной неудобный соперник – “Вулверхэмптон” выиграл три из четырех последних матчей в гостях против “шпор” в АПЛ.
Тоттенхэм
У “Тоттенхэма” четыре очка после двух туров. В первом туре команда Антонио Конте уверенно разгромила “Саутгемптон” (4:1), хотя и пропустила первой. В игре с “Челси” “шпорам” пришлось отыгрываться дважды и в итоге поединок закончился ничьей (2:2).
Матч с “Челси” показал, что “Тоттенхэму” пока еще непросто играть против команд из топ-6 с позиции силы. В первом тайме “синие” полностью превосходили гостей, Томас Тухель тактически очень грамотно разобрал “Тоттенхэм”. После перерыва благодаря заменам Конте, некоторой удаче, ошибкам игроков “Челси” и спорным судейским решениям, “шпорам” удалось вырвать ничью на 90+6 минуте.
Ценой ничьи на “Стэмфорд Бридж” стала травма центрбека Ромеро, который был в шаге от удаления за неспортивное поведение с Кукурельей. Вероятно в сегодняшней игре его заменит Санчес. Восстановился от травмы, но пока не готов к матчам полузащитник Оливер Скипп.
Вулверхэмптон
“Вулверхэмптон” впечатлил своими покупками Матеуса Нуньеса и Гонсалу Гедеша, не менее впечатляющей была и продажа воспитанника “вулвз” Моргана Гиббз-Уайта в “Ноттингем Форест”.
“Вулвз” нужно было усиление. Команда Лаже показывала неплохой футбол в матчах с “Лидсом” (1:2) и “Фулхэмом” (0:0), но взяла в них всего лишь одно очко из-за того, что многие прекрасные атаки некому было завершать.
Но к игре с “Тоттенхэмом” восстановился единственный центрфорвард команды Рауль Хименес, возвращается и центрхав Жоау Моутиньо. Вполне возможно, что Гедеша и Нуньеса мы тоже сможем увидеть на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”.
Статистика команд, цифры и факты
- Следующий забитый гол на своем поле будет для “Тоттенхэма” 1000-м в Премьер-лиге.
- “Вулверхэмптон” не может выиграть в Премьер-лиге девять матчей подряд (три ничьи, шесть поражений).
- “Вулверхэмптон” выиграл три выездных матча против “Тоттенхэма” в АПЛ после своего возвращения в лигу – больше, чем против любой другой команды.
- После двух туров “Тоттенхэм” лидирует в лиге по количеству ударов в створ (13).
- Сон Хын Мин не забивает “Вулверхэмптону” в семи матчах подряд.
- “Тоттенхэм” проиграл всего один из 13 последних матчей АПЛ (девять побед, три ничьи).
Последние пять матчей Тоттенхэма и Вулверхэмптона
Тоттенхэм
- 14.08 “Челси” 2:2 (АПЛ)
- 06.08 “Саутгемптон” 4:1 (АПЛ)
- 30.07 “Рома” 0:1 (Товарищеский матч)
- 23.07 “Рейнджерс” 2:1 (Товарищеский матч)
- 16.07 “Севилья” 1:1 (Товарищеский матч)
Вулверхэмптон
- 13.08 “Фулхэм” 0:0 (АПЛ)
- 06.08 “Лидс” 1:2 (АПЛ)
- 31.07 “Фаренсе” 1:1 (Товарищеский матч)
- 30.07 “Спортинг” 1:1 (Товарищеский матч)
- 23.07 “Бешикташ” 0:3 (Товарищеский матч)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|2
|2
|0
|0
|6-0
|+6
|6
|2
|"Арсенал"
|2
|2
|0
|0
|6-2
|+4
|6
|3
|"Брентфорд"
|2
|1
|1
|0
|6-2
|+4
|4
|4
|"Тоттенхэм"
|2
|1
|1
|0
|6-3
|+3
|4
|5
|"Ньюкасл"
|2
|1
|1
|0
|2-0
|+2
|4
|6
|"Лидс Юнайтед"
|2
|1
|1
|0
|4-3
|+1
|4
|7
|"Челси"
|2
|1
|1
|0
|3-2
|+1
|4
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|2
|1
|1
|0
|2-1
|+1
|4
|9
|"Астон Вилла"
|2
|1
|0
|1
|2-3
|-1
|3
|10
|"Ноттингем Форест"
|2
|1
|0
|1
|1-2
|-1
|3
|11
|"Борнмут"
|2
|1
|0
|1
|2-4
|-2
|3
|12
|"Ливерпуль"
|2
|0
|2
|0
|3-3
|0
|2
|13
|"Фулхэм"
|2
|0
|2
|0
|2-2
|0
|2
|14
|"Вулверхэмптон"
|2
|0
|1
|1
|1-2
|-1
|1
|15
|"Лестер Сити"
|2
|0
|1
|1
|4-6
|-2
|1
|16
|"Кристал Пэлас"
|2
|0
|1
|1
|1-3
|-2
|1
|17
|"Саутгемптон"
|2
|0
|1
|1
|3-6
|-3
|1
|18
|"Эвертон"
|2
|0
|0
|2
|1-3
|-2
|0
|19
|"Вест Хэм Юнайтед"
|2
|0
|0
|2
|0-3
|-3
|0
|20
|"Манчестер Юнайтед"
|2
|0
|0
|2
|1-6
|-5
|0
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Личные встречи
В прошлом сезоне команды встречались трижды. Когда тренером “шпор” был еще Нуну Эшпириту Санту, его команда выиграла у “вулвз” во втором туре на “Молинью” (1:0) и в третьем раунде Кубка лиги по пенальти. С Антонио Конте во главе “Тоттенхэм” проиграл “Вулверхэмптону” на своем поле в февральском матче со счетом 0:2. Общая история встреч в АПЛ – восемь побед “шпор”, пять “вулвз”, три ничьи.
Ориентировочные составы
“Тоттенхэм”: Льорис – Санчес, Дайер, Дэвис – Эмерсон, Хейбьерг, Бентанкур, Перишич – Кулусевски, Кейн, Сон
“Вулверхэмптон”: Са – Аит-Нури, Килман, Коллинз, Хонни – Дендокер, Невеш – Нету, Поденсе, Траоре – Хван
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Тоттенхэм – Вулверхэмптон от UA-Football
Способность “Вулверхэмптона” регулярно брать очки в гостевых матчах немного настораживает болельщиков “шпор”, но если принимать во внимание контекст нынешнего сезона, “Тоттенхэм” пока выглядит солиднее, и так как новички “шпор” все еще только подтягиваются к первой команде, коллективу Антонио Конте есть куда расти. “Вулверхэмптон” начал свою работу на трансферном рынке позже и пока еще далек от оптимальной формы. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
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