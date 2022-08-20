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Тоттенхэм - Вулверхэмптон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 20.08.2022

Англия
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Тоттенхэм – Вулверхэмптон: Прогноз и анонс матча ⋉ 20 августа 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Тоттенхэм - Вулверхэмптон. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 20.08.2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, третий тур

20 августа 2022. Лондон, “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”

“Тоттенхэм” 14:30 “Вулверхэмптон”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Тоттенхэм” избежал поражения в поединке с “Челси” на прошлой неделе, но в новом туре его ждет очередной неудобный соперник – “Вулверхэмптон” выиграл три из четырех последних матчей в гостях против “шпор” в АПЛ.

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Тоттенхэм

У “Тоттенхэма” четыре очка после двух туров. В первом туре команда Антонио Конте уверенно разгромила “Саутгемптон” (4:1), хотя и пропустила первой. В игре с “Челси” “шпорам” пришлось отыгрываться дважды и в итоге поединок закончился ничьей (2:2).

Матч с “Челси” показал, что “Тоттенхэму” пока еще непросто играть против команд из топ-6 с позиции силы. В первом тайме “синие” полностью превосходили гостей, Томас Тухель тактически очень грамотно разобрал “Тоттенхэм”. После перерыва благодаря заменам Конте, некоторой удаче, ошибкам игроков “Челси” и спорным судейским решениям, “шпорам” удалось вырвать ничью на 90+6 минуте.

Ценой ничьи на “Стэмфорд Бридж” стала травма центрбека Ромеро, который был в шаге от удаления за неспортивное поведение с Кукурельей. Вероятно в сегодняшней игре его заменит Санчес. Восстановился от травмы, но пока не готов к матчам полузащитник Оливер Скипп.

Вулверхэмптон

“Вулверхэмптон” впечатлил своими покупками Матеуса Нуньеса и Гонсалу Гедеша, не менее впечатляющей была и продажа воспитанника “вулвз” Моргана Гиббз-Уайта в “Ноттингем Форест”.

“Вулвз” нужно было усиление. Команда Лаже показывала неплохой футбол в матчах с “Лидсом” (1:2) и “Фулхэмом” (0:0), но взяла в них всего лишь одно очко из-за того, что многие прекрасные атаки некому было завершать.

Но к игре с “Тоттенхэмом” восстановился единственный центрфорвард команды Рауль Хименес, возвращается и центрхав Жоау Моутиньо. Вполне возможно, что Гедеша и Нуньеса мы тоже сможем увидеть на “Тоттенхэм Хотспур Стэдиум”.

Статистика команд, цифры и факты

  • Следующий забитый гол на своем поле будет для “Тоттенхэма” 1000-м в Премьер-лиге.
  • “Вулверхэмптон” не может выиграть в Премьер-лиге девять матчей подряд (три ничьи, шесть поражений).
  • “Вулверхэмптон” выиграл три выездных матча против “Тоттенхэма” в АПЛ после своего возвращения в лигу – больше, чем против любой другой команды.
  • После двух туров “Тоттенхэм” лидирует в лиге по количеству ударов в створ (13).
  • Сон Хын Мин не забивает “Вулверхэмптону” в семи матчах подряд.
  • “Тоттенхэм” проиграл всего один из 13 последних матчей АПЛ (девять побед, три ничьи).

Последние пять матчей Тоттенхэма и Вулверхэмптона

Тоттенхэм

  • 14.08 “Челси” 2:2 (АПЛ)
  • 06.08 “Саутгемптон” 4:1 (АПЛ)
  • 30.07 “Рома” 0:1 (Товарищеский матч)
  • 23.07 “Рейнджерс” 2:1 (Товарищеский матч)
  • 16.07 “Севилья” 1:1 (Товарищеский матч)

Вулверхэмптон

  • 13.08 “Фулхэм” 0:0 (АПЛ)
  • 06.08 “Лидс” 1:2 (АПЛ)
  • 31.07 “Фаренсе” 1:1 (Товарищеский матч)
  • 30.07 “Спортинг” 1:1 (Товарищеский матч)
  • 23.07 “Бешикташ” 0:3 (Товарищеский матч)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 2 2 0 0 6-0 +6 6
2 "Арсенал" 2 2 0 0 6-2 +4 6
3 "Брентфорд" 2 1 1 0 6-2 +4 4
4 "Тоттенхэм" 2 1 1 0 6-3 +3 4
5 "Ньюкасл" 2 1 1 0 2-0 +2 4
6 "Лидс Юнайтед" 2 1 1 0 4-3 +1 4
7 "Челси" 2 1 1 0 3-2 +1 4
8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 2 1 1 0 2-1 +1 4
9 "Астон Вилла" 2 1 0 1 2-3 -1 3
10 "Ноттингем Форест" 2 1 0 1 1-2 -1 3
11 "Борнмут" 2 1 0 1 2-4 -2 3
12 "Ливерпуль" 2 0 2 0 3-3 0 2
13 "Фулхэм" 2 0 2 0 2-2 0 2
14 "Вулверхэмптон" 2 0 1 1 1-2 -1 1
15 "Лестер Сити" 2 0 1 1 4-6 -2 1
16 "Кристал Пэлас" 2 0 1 1 1-3 -2 1
17 "Саутгемптон" 2 0 1 1 3-6 -3 1
18 "Эвертон" 2 0 0 2 1-3 -2 0
19 "Вест Хэм Юнайтед" 2 0 0 2 0-3 -3 0
20 "Манчестер Юнайтед" 2 0 0 2 1-6 -5 0

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Личные встречи

В прошлом сезоне команды встречались трижды. Когда тренером “шпор” был еще Нуну Эшпириту Санту, его команда выиграла у “вулвз” во втором туре на “Молинью” (1:0) и в третьем раунде Кубка лиги по пенальти. С Антонио Конте во главе “Тоттенхэм” проиграл “Вулверхэмптону” на своем поле в февральском матче со счетом 0:2. Общая история встреч в АПЛ – восемь побед “шпор”, пять “вулвз”, три ничьи.

Ориентировочные составы

“Тоттенхэм”: Льорис – Санчес, Дайер, Дэвис – Эмерсон, Хейбьерг, Бентанкур, Перишич – Кулусевски, Кейн, Сон

“Вулверхэмптон”: Са – Аит-Нури, Килман, Коллинз, Хонни – Дендокер, Невеш – Нету, Поденсе, Траоре – Хван

Ставки и Коэффициенты на матч

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1.416
5.10
8.60
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4.80
7.50
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4.90
7.60
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Parimatch
1.47
4.70
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Прогноз на матч Тоттенхэм – Вулверхэмптон от UA-Football

Способность “Вулверхэмптона” регулярно брать очки в гостевых матчах немного настораживает болельщиков “шпор”, но если принимать во внимание контекст нынешнего сезона, “Тоттенхэм” пока выглядит солиднее, и так как новички “шпор” все еще только подтягиваются к первой команде, коллективу Антонио Конте есть куда расти. “Вулверхэмптон” начал свою работу на трансферном рынке позже и пока еще далек от оптимальной формы. Прогноз – победа “Тоттенхэма” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Английская Премьер-лига Вулверхэмптон Тоттенхэм (Лондон) АПЛ ставки Прогнозы
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