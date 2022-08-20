Ньюкасл - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.08.2022

Чемпионат Англии, третий тур

21 августа 2022. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” 18:30 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ньюкасл” и “Манчестер Сити” – последние команды Премьер-лиги без пропущенных голов. Но сможет ли Ник Поуп сдержать свои ворота на замке в противостоянии с Эрлингом Холандом?

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Ньюкасл

“Ньюкасл” начал чемпионат уверенной победой над “Ноттингем Форестом” (2:0), но в противостоянии с “Брайтоном” (0:0) во втором туре команде Эдди Хау было уже не так просто. Нужно признать, что “сороки” вероятно проиграли бы этот поединок “чайкам”, если бы не уверенная игра Ника Поупа, который в итоге был назван игроком матча.

Эдди Хау доволен тем, как его команда стартовала в новом сезоне, особенно его радует тот так факт, что “Ньюкасл” пока не пропускает. Но в поединке против “Манчестер Сити” тренер “сорок” не хочет, чтобы его команда исключительно в обороне. Хау просит своих футболистов быть активными, ибо где, как не в игре с “Манчестер Сити”, нужно проявлять свои максимальные качества. В игре с “Брайтоном” игра “Ньюкасла” в последней трети оставляла желать лучшего.

Трансляция матча В эфире Трансляція матчу Ньюкасл - Манчестер Сіті Смотреть трансляцию

Мэтт Таргетт и Райан Фрейзер под вопросом перед игрой с “Манчестер Сити”, пропустят матч Крафт и Шелви. “Ньюкасл” по-прежнему ищет усиления в атаку, и Сен-Максимену, Уилсону и Альмирону пока нет сильных альтнернатив.

Манчестер Сити

После двух туров “Манчестер Сити” уже имеет отрыв в четыре очка от “Ливерпуля”. Конечно, Пеп Гвардиола говорит, что радоваться чему-то еще очень рано, но наверняка тренер “Сити” не может не быть доволен тем, как его команда начала новую кампанию.

В первом туре “горожане” очень уверенно победили в гостях “Вест Хэм” (2:0), благодаря дублю Холанда, а в прошлом туре “Сити” разгромил на своем поле “Борнмут” (4:0). Новичок лиги пытался защищаться узко и глубоко, но это ему все равно не помогло.

Одним из самых интересных нюансов игры с “Борнмутом” стали показатели Эрлинга Холанда. Норвежец всего восемь раз коснулся мяча и отдал за всю игру две точные передачи, одна из них – в центре поля, после стартового свистка, но вторая стала результативным пасом на Гюндогана после которого “Сити” открыл счет. И Холанд и команда пока еще привыкают друг к другу.

Последним летним новичком “горожан” стал защитник “Андерлехта” Серхио Гомес и Гвардиола не исключил, что 21-летний футболист поучаствует в игре с “Ньюкаслом”. Вне футбола из-за травмы остается Лапорт.

Статистика команд, цифры и факты

“Манчестер Сити” и “Ньюкасл” пока не пропустили ни одного гола, один пропущенный мяч есть у “Брайтона”, у всех остальных команд АПЛ – два и больше пропущенных мячей.

“Манчестер Сити” проиграл только один из 29 последних поединков против “Ньюкасла” (24 победы, четыре ничьи) и забивал в последних 27.

“Сити” забил 13 голов “Ньюкаслу” в последних трех матчах чемпионата.

“Ньюкасл” не открывал чемпионат тремя подряд клиншитами с 1961 года.

У “сорок” неплохие домашние показатели с Эдди Хау во главе – девять побед, четыре ничьи, два поражения.

Последние пять матчей Ньюкасла и Манчестер Сити

Ньюкасл

13.08 “Брайтон” 0:0 (АПЛ)

06.08 “Ноттингем Форест” 2:0 (АПЛ)

30.07 “Атлетик” 2:1 (Товарищеский матч)

29.07 “Аталанта” 1:0 (Товарищеский матч)

26.07 “Бенфика” 2:3 (Товарищеский матч)

Манчестер Сити

13.08 “Борнмут” 4:0 (АПЛ)

07.08 “Вест Хэм” 2:0 (АПЛ)

30.07 “Ливерпуль” 1:3 (Суперкубок Англии)

24.07 “Бавария” 1:0 (Товарищеский матч)

21.07 “Клуб Америка” 2:1 (Товарищеский матч)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Манчестер Сити" 2 2 0 0 6-0 +6 6 2 "Арсенал" 2 2 0 0 6-2 +4 6 3 "Брентфорд" 2 1 1 0 6-2 +4 4 4 "Тоттенхэм" 2 1 1 0 6-3 +3 4 5 "Ньюкасл" 2 1 1 0 2-0 +2 4 6 "Лидс Юнайтед" 2 1 1 0 4-3 +1 4 7 "Челси" 2 1 1 0 3-2 +1 4 8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 2 1 1 0 2-1 +1 4 9 "Астон Вилла" 2 1 0 1 2-3 -1 3 10 "Ноттингем Форест" 2 1 0 1 1-2 -1 3 11 "Борнмут" 2 1 0 1 2-4 -2 3 12 "Ливерпуль" 2 0 2 0 3-3 0 2 13 "Фулхэм" 2 0 2 0 2-2 0 2 14 "Вулверхэмптон" 2 0 1 1 1-2 -1 1 15 "Лестер Сити" 2 0 1 1 4-6 -2 1 16 "Кристал Пэлас" 2 0 1 1 1-3 -2 1 17 "Саутгемптон" 2 0 1 1 3-6 -3 1 18 "Эвертон" 2 0 0 2 1-3 -2 0 19 "Вест Хэм Юнайтед" 2 0 0 2 0-3 -3 0 20 "Манчестер Юнайтед" 2 0 0 2 1-6 -5 0

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Личные встречи

В прошлом сезоне “Манчестер Сити” выиграл у “Ньюкасла” оба матча с общим счетом 9:0. В последний раз “сороки” побеждали “горожан” в январе 2019. Общая статистика в АПЛ – 28 побед “Манчестер Сити”, восемь “Ньюкасла”, восемь ничьих.

Ориентировочные составы

“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Уиллок, Гимараэш, Жоэлинтон – Альмирон, Уилсон, Сен-Максимен

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Аке, Диаш, Уокер – Гюндоган, Родри, Де Брюйне – Фоден, Холанд, Марез

Ставки и Коэффициенты на матч

Прогноз на матч Ньюкасл – Манчестер Сити от UA-Football

“Сити” производит очень хорошее впечатление на старте сезона, даже пока без полного взаимопонимания Холанда со своими партнерами. Пусть пока “Ньюкасл” и не пропускал, но в матче с “горожанами” им устоять не получится. И вероятно команда Эдди Хау забить не сможет. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.