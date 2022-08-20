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Ньюкасл - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.08.2022

Англия
(1 голосов)

Ньюкасл – Манчестер Сити: Прогноз и анонс матча ⋉ 21 августа 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол

Ньюкасл - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.08.2022

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, третий тур

21 августа 2022. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” 18:30 “Манчестер Сити”

Телетрансляция – Setanta Sports

Текстовая трансляция – UA-Футбол

“Ньюкасл” и “Манчестер Сити” – последние команды Премьер-лиги без пропущенных голов. Но сможет ли Ник Поуп сдержать свои ворота на замке в противостоянии с Эрлингом Холандом?

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Ньюкасл

“Ньюкасл” начал чемпионат уверенной победой над “Ноттингем Форестом” (2:0), но в противостоянии с “Брайтоном” (0:0) во втором туре команде Эдди Хау было уже не так просто. Нужно признать, что “сороки” вероятно проиграли бы этот поединок “чайкам”, если бы не уверенная игра Ника Поупа, который в итоге был назван игроком матча.

Эдди Хау доволен тем, как его команда стартовала в новом сезоне, особенно его радует тот так факт, что “Ньюкасл” пока не пропускает. Но в поединке против “Манчестер Сити” тренер “сорок” не хочет, чтобы его команда исключительно в обороне. Хау просит своих футболистов быть активными, ибо где, как не в игре с “Манчестер Сити”, нужно проявлять свои максимальные качества. В игре с “Брайтоном” игра “Ньюкасла” в последней трети оставляла желать лучшего.

Трансляция матча
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Трансляція матчу Ньюкасл - Манчестер Сіті
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Мэтт Таргетт и Райан Фрейзер под вопросом перед игрой с “Манчестер Сити”, пропустят матч Крафт и Шелви. “Ньюкасл” по-прежнему ищет усиления в атаку, и Сен-Максимену, Уилсону и Альмирону пока нет сильных альтнернатив.

Манчестер Сити

После двух туров “Манчестер Сити” уже имеет отрыв в четыре очка от “Ливерпуля”. Конечно, Пеп Гвардиола говорит, что радоваться чему-то еще очень рано, но наверняка тренер “Сити” не может не быть доволен тем, как его команда начала новую кампанию.

В первом туре “горожане” очень уверенно победили в гостях “Вест Хэм” (2:0), благодаря дублю Холанда, а в прошлом туре “Сити” разгромил на своем поле “Борнмут” (4:0). Новичок лиги пытался защищаться узко и глубоко, но это ему все равно не помогло.

Одним из самых интересных нюансов игры с “Борнмутом” стали показатели Эрлинга Холанда. Норвежец всего восемь раз коснулся мяча и отдал за всю игру две точные передачи, одна из них – в центре поля, после стартового свистка, но вторая стала результативным пасом на Гюндогана после которого “Сити” открыл счет. И Холанд и команда пока еще привыкают друг к другу.

Последним летним новичком “горожан” стал защитник “Андерлехта” Серхио Гомес и Гвардиола не исключил, что 21-летний футболист поучаствует в игре с “Ньюкаслом”. Вне футбола из-за травмы остается Лапорт.

Статистика команд, цифры и факты

  • “Манчестер Сити” и “Ньюкасл” пока не пропустили ни одного гола, один пропущенный мяч есть у “Брайтона”, у всех остальных команд АПЛ – два и больше пропущенных мячей.
  • “Манчестер Сити” проиграл только один из 29 последних поединков против “Ньюкасла” (24 победы, четыре ничьи) и забивал в последних 27.
  • “Сити” забил 13 голов “Ньюкаслу” в последних трех матчах чемпионата.
  • “Ньюкасл” не открывал чемпионат тремя подряд клиншитами с 1961 года.
  • У “сорок” неплохие домашние показатели с Эдди Хау во главе – девять побед, четыре ничьи, два поражения.

Последние пять матчей Ньюкасла и Манчестер Сити

Ньюкасл

  • 13.08 “Брайтон” 0:0 (АПЛ)
  • 06.08 “Ноттингем Форест” 2:0 (АПЛ)
  • 30.07 “Атлетик” 2:1 (Товарищеский матч)
  • 29.07 “Аталанта” 1:0 (Товарищеский матч)
  • 26.07 “Бенфика” 2:3 (Товарищеский матч)

Манчестер Сити

  • 13.08 “Борнмут” 4:0 (АПЛ)
  • 07.08 “Вест Хэм” 2:0 (АПЛ)
  • 30.07 “Ливерпуль” 1:3 (Суперкубок Англии)
  • 24.07 “Бавария” 1:0 (Товарищеский матч)
  • 21.07 “Клуб Америка” 2:1 (Товарищеский матч)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О
1 "Манчестер Сити" 2 2 0 0 6-0 +6 6
2 "Арсенал" 2 2 0 0 6-2 +4 6
3 "Брентфорд" 2 1 1 0 6-2 +4 4
4 "Тоттенхэм" 2 1 1 0 6-3 +3 4
5 "Ньюкасл" 2 1 1 0 2-0 +2 4
6 "Лидс Юнайтед" 2 1 1 0 4-3 +1 4
7 "Челси" 2 1 1 0 3-2 +1 4
8 "Брайтон энд Хоув Альбион" 2 1 1 0 2-1 +1 4
9 "Астон Вилла" 2 1 0 1 2-3 -1 3
10 "Ноттингем Форест" 2 1 0 1 1-2 -1 3
11 "Борнмут" 2 1 0 1 2-4 -2 3
12 "Ливерпуль" 2 0 2 0 3-3 0 2
13 "Фулхэм" 2 0 2 0 2-2 0 2
14 "Вулверхэмптон" 2 0 1 1 1-2 -1 1
15 "Лестер Сити" 2 0 1 1 4-6 -2 1
16 "Кристал Пэлас" 2 0 1 1 1-3 -2 1
17 "Саутгемптон" 2 0 1 1 3-6 -3 1
18 "Эвертон" 2 0 0 2 1-3 -2 0
19 "Вест Хэм Юнайтед" 2 0 0 2 0-3 -3 0
20 "Манчестер Юнайтед" 2 0 0 2 1-6 -5 0

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Личные встречи

В прошлом сезоне “Манчестер Сити” выиграл у “Ньюкасла” оба матча с общим счетом 9:0. В последний раз “сороки” побеждали “горожан” в январе 2019. Общая статистика в АПЛ – 28 побед “Манчестер Сити”, восемь “Ньюкасла”, восемь ничьих.

Ориентировочные составы

“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Уиллок, Гимараэш, Жоэлинтон – Альмирон, Уилсон, Сен-Максимен

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Аке, Диаш, Уокер – Гюндоган, Родри, Де Брюйне – Фоден, Холанд, Марез

Ставки и Коэффициенты на матч

1xbet
9.30
5.25
1.39
Сделать ставку
Favbet
8.60
5.10
1.39
Сделать ставку
VBET
9.30
5.20
1.38
Сделать ставку
Parimatch
9.40
5.10
1.36
Сделать ставку

Прогноз на матч Ньюкасл – Манчестер Сити от UA-Football

“Сити” производит очень хорошее впечатление на старте сезона, даже пока без полного взаимопонимания Холанда со своими партнерами. Пусть пока “Ньюкасл” и не пропускал, но в матче с “горожанами” им устоять не получится. И вероятно команда Эдди Хау забить не сможет. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.

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В статье: Английская Премьер-лига АПЛ Манчестер Сити Ньюкасл ставки Прогнозы
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