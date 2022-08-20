Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ньюкасл - Манчестер Сити. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 21.08.2022
Ньюкасл – Манчестер Сити: Прогноз и анонс матча ⋉ 21 августа 2022 ⋊ АПЛ на UA-Футбол
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Чемпионат Англии, третий тур
21 августа 2022. Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
“Ньюкасл” 18:30 “Манчестер Сити”
Телетрансляция – Setanta Sports
Текстовая трансляция – UA-Футбол
“Ньюкасл” и “Манчестер Сити” – последние команды Премьер-лиги без пропущенных голов. Но сможет ли Ник Поуп сдержать свои ворота на замке в противостоянии с Эрлингом Холандом?
Ньюкасл
“Ньюкасл” начал чемпионат уверенной победой над “Ноттингем Форестом” (2:0), но в противостоянии с “Брайтоном” (0:0) во втором туре команде Эдди Хау было уже не так просто. Нужно признать, что “сороки” вероятно проиграли бы этот поединок “чайкам”, если бы не уверенная игра Ника Поупа, который в итоге был назван игроком матча.
Эдди Хау доволен тем, как его команда стартовала в новом сезоне, особенно его радует тот так факт, что “Ньюкасл” пока не пропускает. Но в поединке против “Манчестер Сити” тренер “сорок” не хочет, чтобы его команда исключительно в обороне. Хау просит своих футболистов быть активными, ибо где, как не в игре с “Манчестер Сити”, нужно проявлять свои максимальные качества. В игре с “Брайтоном” игра “Ньюкасла” в последней трети оставляла желать лучшего.
Мэтт Таргетт и Райан Фрейзер под вопросом перед игрой с “Манчестер Сити”, пропустят матч Крафт и Шелви. “Ньюкасл” по-прежнему ищет усиления в атаку, и Сен-Максимену, Уилсону и Альмирону пока нет сильных альтнернатив.
Манчестер Сити
После двух туров “Манчестер Сити” уже имеет отрыв в четыре очка от “Ливерпуля”. Конечно, Пеп Гвардиола говорит, что радоваться чему-то еще очень рано, но наверняка тренер “Сити” не может не быть доволен тем, как его команда начала новую кампанию.
В первом туре “горожане” очень уверенно победили в гостях “Вест Хэм” (2:0), благодаря дублю Холанда, а в прошлом туре “Сити” разгромил на своем поле “Борнмут” (4:0). Новичок лиги пытался защищаться узко и глубоко, но это ему все равно не помогло.
Одним из самых интересных нюансов игры с “Борнмутом” стали показатели Эрлинга Холанда. Норвежец всего восемь раз коснулся мяча и отдал за всю игру две точные передачи, одна из них – в центре поля, после стартового свистка, но вторая стала результативным пасом на Гюндогана после которого “Сити” открыл счет. И Холанд и команда пока еще привыкают друг к другу.
Последним летним новичком “горожан” стал защитник “Андерлехта” Серхио Гомес и Гвардиола не исключил, что 21-летний футболист поучаствует в игре с “Ньюкаслом”. Вне футбола из-за травмы остается Лапорт.
Статистика команд, цифры и факты
- “Манчестер Сити” и “Ньюкасл” пока не пропустили ни одного гола, один пропущенный мяч есть у “Брайтона”, у всех остальных команд АПЛ – два и больше пропущенных мячей.
- “Манчестер Сити” проиграл только один из 29 последних поединков против “Ньюкасла” (24 победы, четыре ничьи) и забивал в последних 27.
- “Сити” забил 13 голов “Ньюкаслу” в последних трех матчах чемпионата.
- “Ньюкасл” не открывал чемпионат тремя подряд клиншитами с 1961 года.
- У “сорок” неплохие домашние показатели с Эдди Хау во главе – девять побед, четыре ничьи, два поражения.
Последние пять матчей Ньюкасла и Манчестер Сити
Ньюкасл
- 13.08 “Брайтон” 0:0 (АПЛ)
- 06.08 “Ноттингем Форест” 2:0 (АПЛ)
- 30.07 “Атлетик” 2:1 (Товарищеский матч)
- 29.07 “Аталанта” 1:0 (Товарищеский матч)
- 26.07 “Бенфика” 2:3 (Товарищеский матч)
Манчестер Сити
- 13.08 “Борнмут” 4:0 (АПЛ)
- 07.08 “Вест Хэм” 2:0 (АПЛ)
- 30.07 “Ливерпуль” 1:3 (Суперкубок Англии)
- 24.07 “Бавария” 1:0 (Товарищеский матч)
- 21.07 “Клуб Америка” 2:1 (Товарищеский матч)
Турнирная таблица
|#
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|М
|РМ
|О
|1
|"Манчестер Сити"
|2
|2
|0
|0
|6-0
|+6
|6
|2
|"Арсенал"
|2
|2
|0
|0
|6-2
|+4
|6
|3
|"Брентфорд"
|2
|1
|1
|0
|6-2
|+4
|4
|4
|"Тоттенхэм"
|2
|1
|1
|0
|6-3
|+3
|4
|5
|"Ньюкасл"
|2
|1
|1
|0
|2-0
|+2
|4
|6
|"Лидс Юнайтед"
|2
|1
|1
|0
|4-3
|+1
|4
|7
|"Челси"
|2
|1
|1
|0
|3-2
|+1
|4
|8
|"Брайтон энд Хоув Альбион"
|2
|1
|1
|0
|2-1
|+1
|4
|9
|"Астон Вилла"
|2
|1
|0
|1
|2-3
|-1
|3
|10
|"Ноттингем Форест"
|2
|1
|0
|1
|1-2
|-1
|3
|11
|"Борнмут"
|2
|1
|0
|1
|2-4
|-2
|3
|12
|"Ливерпуль"
|2
|0
|2
|0
|3-3
|0
|2
|13
|"Фулхэм"
|2
|0
|2
|0
|2-2
|0
|2
|14
|"Вулверхэмптон"
|2
|0
|1
|1
|1-2
|-1
|1
|15
|"Лестер Сити"
|2
|0
|1
|1
|4-6
|-2
|1
|16
|"Кристал Пэлас"
|2
|0
|1
|1
|1-3
|-2
|1
|17
|"Саутгемптон"
|2
|0
|1
|1
|3-6
|-3
|1
|18
|"Эвертон"
|2
|0
|0
|2
|1-3
|-2
|0
|19
|"Вест Хэм Юнайтед"
|2
|0
|0
|2
|0-3
|-3
|0
|20
|"Манчестер Юнайтед"
|2
|0
|0
|2
|1-6
|-5
|0
Больше бесплатных прогнозов на футбол смотрите в телеграм-канале
Личные встречи
В прошлом сезоне “Манчестер Сити” выиграл у “Ньюкасла” оба матча с общим счетом 9:0. В последний раз “сороки” побеждали “горожан” в январе 2019. Общая статистика в АПЛ – 28 побед “Манчестер Сити”, восемь “Ньюкасла”, восемь ничьих.
Ориентировочные составы
“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Уиллок, Гимараэш, Жоэлинтон – Альмирон, Уилсон, Сен-Максимен
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Канселу, Аке, Диаш, Уокер – Гюндоган, Родри, Де Брюйне – Фоден, Холанд, Марез
Ставки и Коэффициенты на матч
Прогноз на матч Ньюкасл – Манчестер Сити от UA-Football
“Сити” производит очень хорошее впечатление на старте сезона, даже пока без полного взаимопонимания Холанда со своими партнерами. Пусть пока “Ньюкасл” и не пропускал, но в матче с “горожанами” им устоять не получится. И вероятно команда Эдди Хау забить не сможет. Прогноз – победа “Манчестер Сити” 2:0.
Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.
Популярное сейчас
- Сразу в трех местах Крыма слышали взрывы. Пострадал аэродром в Бахчисарае, оккупанты сообщают о работе ПВО
- Патриотично. Шахтер продемонстрировал, как выглядит обновленный клубный автобус
- В Севастополе был атакован штаб Черноморского флота РФ
- Миколенко против новичка. Эвертон – Ноттингем. Анонс и прогноз матча АПЛ на 20.08.22
- Зеленский в Киеве встретился с Андреем Шевченко и известным голливудским актером. ФОТО
- Украинский режиссер снимет документальный фильм о начале войны в Украине и провале блицкрига рф