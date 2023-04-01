Арсенал - Лидс. Анонс и прогноз на матч АПЛ на 01.04.2023

Чемпионат Англии, 29-й тур

1 апреля 2023. Лондон, “Эмирейтс”

“Арсенал” 17:00 “Лидс”

Текстовая трансляция – UA-Футбол

Телетрансляция – Setanta Sports

Микель Артета стал лучшим тренером Премьер-лиги в марте. “Арсенал” выиграл все свои четыре матча чемпионата в прошлом месяце, что позволяет ему сохранять отрыв от “Сити”.

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Новости Арсенала

В первой половине февраля “Арсенал” был в кризисе. “Канониры” проиграли “Эвертону”, не смогли победить “Брентфорд”, и проиграли “Манчестер Сити” на своем поле. Казалось, что инициатива переходит к “горожанам”. Но “Арсенал” смог перезагрузиться. Команда Микеля Артеты добыла эмоциональную победу над “Астон Виллой” (4:2), уверенно взяла три очка в игре с “Лестером” (1:0), разгромила “Эвертон” (4:0), затем чудом обыграла “Борнмут” (3:2) и наконец крупно переиграла “Фулхэм” (3:0) и “Кристал Пэлас” (4:1). Между двумя последними матчами вклинился вылет в серии пенальти от “Спортинга”, но Лига Европы по ходу сезона явно отошла на второй план для “канониров”.

Суммируя – “Арсенал” выиграл последние шесть матчей чемпионата, забив в них 19 голов. Кроме "канониров" ни одна команда в АПЛ не выиграла больше двадцати матчей в чемпионате.

Как “Арсеналу” удается сохранять стабильность в результатах? “Мы не можем влиять на действия других клубов, но мы можем контролировать то, что мы делаем каждый день. Как мы ведем себя, как тренируемся, как общаемся, как контролируем свою энергию и общую атмосферу. Мы должны насладиться последней частью сезона, показав энтузиазм, энергию и желание продолжить то, что мы начали, и делать это лучше. В нашей команде хорошие люди и хорошие игроки”, – говорит Микель Артета.

Травмы остаются большим вызовом для “Арсеналам”. “Канониры” смогли справиться с отсутствием Жезуса, но как только восстановился бразильский форвард, травму получил Нкетиа. Кроме того, в игре со “Спортингом” повреждения получили защитники Томиясу и Салиба. Японец вылетел до конца сезона, француз пропустит несколько недель. Рано говорить о возвращении Эльнени. Но готов сыграть против “Лидса” Парти, у которого были определенные проблемы во время международной паузы.

Новости Лидса

“Лидс” встретил перерыв на матчи сборных на четырнадцатом месте. Но плотность во второй таблице делает временые позиции весьма условными. “Лидс” опережает зону вылета всего на два очка.

“Белые” смогли немного добавить после увольнения Джесси Марша и приглашения испанского специалиста Хави Грасии. “Лидс” провел под руководством 52-летнего тренера четыре матча чемпионата и взял в них семь очков (две победы, ничья, поражение).

Грасия сделал “Лидс” менее хаотичной командой, чем она была под руководством Марша. Но все же пока результаты “белых” имеют хаотичный характер. Солидная победа над “Саутгемптоном” (1:0), но ничья с “Брайтоном” была подарком (2:2), и против “Вулверхэмптона” обстоятельства сработали в пользу “белых”. “Лидс” выигрывал 3:0, потом позволил сопернику перехватить инициативу, пропустил дважды, и был под давлением даже после удаления у “вулвз”. Но в последней контратаке на 90+7 был установлен окончательный счет – 4:2.

Грасия говорит, что против “Арсенала” его команде нужно будет больше защищаться, чем атаковать, но при этом в своих атаках нужно действовать агрессивно, пользоваться своими шансами. Защищаться же нужно командно, а не индивидуально.

Во время паузы в чемпионате “Лидс” потерял из травм сразу трех футболистов – опорник Адамс вылетел надолго, у вингера Ньонто и защитника Вебер повреждения менее серьезные, но против “Арсенала” они не сыграют. Продолжают восстановление Форшоу и Даллас.

Статистика команд, цифры и факты

“Арсенал” не проигрывает “Лидсу” в последних 13 матчах (11 побед, две ничьи).

Начиная с февраля 1993 года, “Лидс” ни разу не сделал клиншит в выездных матчах против “Арсенала” в чемпионате (три победы, десять поражений).

В последний раз “Арсенал” выигрывал семь матчей подряд в АПЛ в 2018 году, под руководством Унаи Эмери.

Форвард “Арсенала” Габриэл Мартинелли забил шесть голов в шести последних матчах.

“Лидс” пропустил девять из десяти последних голов после перерыва.

За “Арсенал” и “Лидс” забивали 14 разных футболистов – по этому показателю команды лидеры в нынешнем сезоне АПЛ.

Только Эрлинг Холанд (33) и Харри Кейн (23) были больше вовлечены в забитые голы, чем вингер “Арсенала” Букайо Сака (12 голов + десять ассистов).

Последние пять матчей Арсенала и Лидса

Арсенал

19.03 “Кристал Пэлас” 4:1 (АПЛ)

16.03 “Спортинг” 1:1 (Лига Европы)

12.03 “Фулхэм” 3:0 (АПЛ)

09.03 “Спортинг” 2:2 (Лига Европы)

04.03 “Борнмут” 3:2 (АПЛ)

Лидс

18.03 “Вулверхэмптон” 4:2 (АПЛ)

11.03 “Брайтон” 2:2 (АПЛ)

04.03 “Челси” 0:1 (АПЛ)

28.02 “Фулхэм” 0:2 (Кубок Англии)

25.02 “Саутгемптон” 1:0 (АПЛ)

Турнирная таблица

# Команда И В Н П М РМ О 1 "Арсенал" 28 22 3 3 66-26 +40 69 2 "Манчестер Сити" 27 19 4 4 67-25 +42 61 3 "Манчестер Юнайтед" 26 15 5 6 41-35 +6 50 4 "Тоттенхэм" 28 15 4 9 52-40 +12 49 5 "Ньюкасл" 26 12 11 3 39-19 +20 47 6 "Ливерпуль" 26 12 6 8 47-29 +18 42 7 "Брайтон энд Хоув Альбион" 25 12 6 7 46-31 +15 42 8 "Брентфорд" 27 10 12 5 43-34 +9 42 9 "Фулхэм" 27 11 6 10 38-37 +1 39 10 "Челси" 27 10 8 9 29-28 +1 38 11 "Астон Вилла" 27 11 5 11 35-39 -4 38 12 "Кристал Пэлас" 28 6 9 13 22-38 -16 27 13 "Вулверхэмптон" 28 7 6 15 22-41 -19 27 14 "Лидс Юнайтед" 27 6 8 13 35-44 -9 26 15 "Эвертон" 28 6 8 14 22-40 -18 26 16 "Ноттингем Форест" 27 6 8 13 22-49 -27 26 17 "Лестер Сити" 27 7 4 16 38-47 -9 25 18 "Вест Хэм Юнайтед" 26 6 6 14 24-34 -10 24 19 "Борнмут" 27 6 6 15 25-54 -29 24 20 "Саутгемптон" 28 6 5 17 23-46 -23 23

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Личные встречи

В первом круге “Арсенал” выиграл у “Лидса” в гостях 1:0. В прошлом сезоне у “канониров” было три победы – 2:1 и 4:1 в чемпионате, 2:0 в четвертом раунде Кубка лиги. Общая история встреч: 52 победы “Арсенала” (16 в АПЛ), 41 “Лидса” (8), 33 ничьи (5).

Ориентировочные составы

“Арсенал”: Рэмсдейл – Зинченко, Габриэл, Холдинг, Уайт – Джака, Парти, Эдегор – Мартинелли, Троссард, Сака

“Лидс”: Мелье – Эйлинг, Кох, Купер, Фирпо – Рока, Маккенни – Саммервилл, Ааронсон, Харрисон – Бамфорд

Ставки и Коэффициенты на матч Арсенал – Лидс

Прогноз на матч Арсенал – Лидс от UA-Football

“Арсенал” выиграл три последних домашних матчей АПЛ, забив в них 11 голов. “Лидс” не стал надежнее играть в защите после назначения Грасии, в последних двух играх “белые” пропустили четыре гола. “Лидс” постарается сыграть как и многие соперники “канониров” в нынешнем сезоне – акцент на стандарты, контратаки и дисциплинированную игру у своих ворот. Но “Арсенал” не раз уже справлялся с подобными намерениями соперников. Прогноз – победа “Арсенала” 2:0.

Данный прогноз – лишь один из возможных вариантов развития событий; он не гарантирует выигрыша.