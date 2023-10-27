Неужели команда Почеттино оживает? Челси - Брентфорд. Анонс и прогноз матча 10-го тура АПЛ на 28.10.2023

Английская Премьер-лига. 10-й тур.

28 октября. 14:30. Лондон. "Стэмфорд Бридж"

Главный судья: Саймон Хупер (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

После мощного выступления в лондонском дерби против "Арсенала" болельщики "синих" остались довольны игрой своей команды, чего нельзя сказать о результате матча.

Подопечные Маурисио Почеттино начали показывать первые намеки на то, как они собираются возвращаться в топ-4, но без результатов подобную задачу выполнить невозможно. Именно в матче против "Брентфорда" все будут ожидать в первую очередь победы, а не просто удачной игры.

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Новости "Челси"

"Пенсионеры" в этом сезоне не обременены еврокубками, поэтому имели целую неделю на отдых и восстановление после перестрелки с "Арсеналом" в минувшие выходные. Кажется, что "Челси" начинает находить свою игру, ведь последние 4 матча они не проигрывают (3 победы и 1 ничья).

Последнее поражение состоялось еще 24 сентября, когда на "Стэмфорд Бридж" пришла "Астон Вилла" и в достаточно непростом матче одержала минимальную победу 0:1. Прямо сейчас настроение болельщиков "синих" куда лучше, это уже не та команда первых туров, от которой все ожидали только очередного провала. Мы наконец-то дошли до точки, когда от "Челси" следует ожидать качественного выступления, которое продолжит плавное развитие команды.

Михаил Мудрик на прошлой неделе забил свой второй гол в октябре и он явно наслаждается своей удачной серией, его стоит ожидать в стартовом составе и на этот матч. Да и вообще, если вы смотрели первые матчи "синих" в этом сезоне и думали: "это тот самый "Челси" прошлого сезона", то Почеттино и его команда уже сейчас находят чем удивить.

Новости "Брентфорда"

Команда Томаса Франка сейчас в небольшом кризисе, по крайней мере если опираться на результаты. Все было бы катастрофически плохо, если бы не победа над "Бернли" в прошлом туре со счетом 3:0.

Если вы хотите поискать предыдущую победу, которая была еще до "Бернли", то придется копнуть до августа, тогда "пчелы" победили "Фулхэм" все с тем же счетом 3:0. Все, что происходило между этими двумя победами, можно списать на непростой календарь, хотя он был относительно равным (были как топ-команды, так и середняки), или на плохую форму нынешнего "Брентфорда", что выглядит более вероятным.

Поражения против "Ньюкасла", "Эвертона", "Арсенала" и "Манчестер Юнайтед". Ничьи против "Ноттингем Форест" и "Борнмута". Как минимум в четырех из этим матчей "пчелы" могли рассчитывать на большее, но нынешнее состояние команды не позволило добыть больше очков. Вряд ли они ждут чего-то особенного от поездки на "Стэмфорд Бридж", впрочем с другой стороны, мы еще не знаем, насколько "Челси" стабильный клуб, поэтому возможно все.

Турнирная таблица

Личные встречи

26.04.23 АПЛ "Челси" — "Брентфорд" 0:2

19.10.22 АПЛ "Брентфорд" — "Челси" 0:0

02.04.22 АПЛ "Челси" — "Брентфорд" 1:4

22.12.21 КАЛ "Брентфорд" — "Челси" 0:2

16.10.21 АПЛ "Брентфорд" — "Челси" 0:1

Цифры и факты

"Челси" забивал как минимум два гола в своих последних 3 матчах в рамках АПЛ;

"Брентфорд" не проигрывает в последних 3 официальных матчах против "Челси" (2 победы и 1 ничья);

В 5 из последних 7 матчей "Челси" проходила ставка ТМ 2.5;

В 9 из 11 официальных матчей этого сезона "Брентфорд" забивал как минимум 1 гол.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Стоит отметить, что оба коллектива в этом сезоне страдают из-за большого количества травм у игроков первой команды. И если лазарет "Челси" уже не вызывает ни у кого удивления, то у "Брентфорда" внезапно также собралось немало футболистов.

Что касается "Челси", то они не могут рассчитывать на: Уэсли Фофана, Кристофера Нкунку, Ромео Лавия, Бена Чилуэлла, Трево Чалоба и Армандо Брою. Под вопросом участие в игре Карни Чуквуемеки.

Рис Джеймс уже давно вернулся к тренировкам и уже выходил на замену против "Арсенала", впрочем Почеттино заявил, что с "Брентфордом" он начнет на скамейке запасных, выходить в старте правый защитник пока не готов.

У "Брентфорда" недоступны Рико Генри, Кевин Шаде, Дош Дасилва, Миккел Дамсгард, Шандон Баптист и Кин Льюис-Поттер. Как и раньше, из-за длительной дисквалификации "пчелы" не могут рассчитывать на Айвона Тоуни.

"Челси", 4-2-3-1: Санчес — Гюсто, Силва, Колвилл, Кукурелья — Кайседо, Галлахер — Палмер, Фернандес, Мудрик — Стерлинг

"Брентфорд", 4-3-3: Флеккен — Рорслев, Коллинз, Пиннок, Гики — Оньека, Норгор, Йенсен — Мбемо, Мопе, Висса

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Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Челси" и "Брентфордом" от UA-Футбол

ТБ 2.5 — 2:1. Несмотря на кадровые потери, "Брентфорд" в этом сезоне продолжает регулярно забивать, даже если в итоге проигрывает в матче. Вряд ли хозяевам "Стэмфорд Бридж" удастся удержать свои ворота сухими. Однако форма, которую они набрали за последние недели, должна позволить им забрать себе три очка.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.