Ньюкасл Юнайтед – Арсенал. Анонс и прогноз матча 11-го тура АПЛ на 04.11.2023

Английская Премьер-лига. 11-й тур.

4 ноября. 19:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

Трансляция: Setanta Sports

Противостояние двух очень качественных тренерских коллективов всегда вызывает много интриги и ожиданий, особенно если это команды из топ-6 Английской Премьер-Лиги. Тактический бой Эдди Гау и Микеля Артеты в субботу станет украшением всего европейского футбола этого уик-энда.

Готовы ли "сороки" сокращать отставание от конкурентов и понемногу приближать свое возвращение в топ-4? Или скорее "канониры" помчатся вперед, чтобы не отставать от "Тоттенхэма", который продолжает наслаждаться местом на вершине? Интриг этот матч дает достаточно.

10 000 грн Ставка без риска Узнать больше

Новости "Ньюкасла"

У подопечных Эдди Гау все было бы вообще идеально, если бы не нужно было разрываться на несколько фронтов одновременно. Участие в Лиге Чемпионов в этом сезоне, где у "сорок" непростая группа, дает о себе знать и заставляет лишний раз вспомнить, что скамейка запасных все же требует больше мощности.

Но на этой неделе "Ньюкасл" показал, что даже с активной ротацией в составе может разрывать своих соперников. Их жертвой в 1/8 Кубка Английской Лиги стал "Манчестер Юнайтед". Впрочем стоит вспомнить и потерю очков против "Вулверхэмптона" на прошлой неделе. Конечно, "волки" не являются простым оппонентом, но и тяжесть в ногах и общая усталость команды бросались в глаза.

В домашнем матче против дортмундской "Боруссии" в Лиге Чемпионов "джорди" уступили с минимальным счетом 0:1, но показали бой и должны были вытягивать по крайней мере ничью. Там было оставлено много сил, там был и неудачный матч от Кирана Триппьера, который перетек и на противостояние с "Вулверхэмптоном". Впрочем теперь капитан "сорок" отдохнул и может возвращаться на футбольное поле с новыми силами. Прямо сейчас игровая форма "Ньюкасла" не является оптимальной и на это хватает своих причин, но посреди недели они дали отдохнуть своим лидерам и принимать у себя дома "Арсенал" они точно готовы.

Новости "Арсенала"

Команда Микеля Артеты проходит свой старт сезона почти безупречно, если говорить о результатах. К содержанию игры вопросов может хватать, впрочем за счет опыта, полученного в прошлом сезоне, они уже умеют вытаскивать даже мертвые по игре матчи.

После знаменитой победы над "Манчестер Сити" в начале октября у них была боевая ничья с "Челси" (2:2), победы над "Севильей" в Лиге Чемпионов (1:2) и легкая прогулка с "Шеффилд Юнайтед" в АПЛ (5:0). Казалось бы, все прекрасно, но в среду у них был выезд на "Лондон Стэдиум" к "Вест Хэму" в рамках Кубка Английской Лиги.

В старте вышел Александр Зинченко и вместе со всей командой благополучно провалил матч, который в первом тайме не обещал ничего особенного. Так получилось, что "молотобойцы" разгромили "Арсенал", а команда Артеты смогла ответить на это только голом престижа на последних секундах. Шокирующие 3:1, но стоит отметить, что в этой игре в старте не было Деклана Райса, Габриэла Мартинелли и Букайо Сака - главного костяка нынешней команды. С "Ньюкаслом" эти джентльмены будут, поэтому "сорокам" на легкую прогулку, подобную той, что была у "Вест Хэма", рассчитывать не стоит.

Турнирная таблица

Личные встречи

07.05.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Арсенал" 0:2

01.01.23 АПЛ "Арсенал" — "Ньюкасл" 0:0

16.05.22 АПЛ "Ньюкасл" — "Арсенал" 2:0

27.11.21 АПЛ "Арсенал" — "Ньюкасл" 2:0

02.05.21 АПЛ "Ньюкасл" — "Арсенал" 0:2

Цифры и факты

"Арсенал" сохранял свои ворота "сухими" в 9 из последних 10 матчей против "Ньюкасла" во всех турнирах;

"Арсенал" выиграл 8 из последних 10 выездных матчей против "Ньюкасла" во всех турнирах;

В последних 5 матчах между "Ньюкаслом" и "Арсеналом" на "Сент-Джеймс Парк" проходила ставка ТМ 2.5.

Кадровая ситуация, ориентировочные составы

Кроме проблем с загруженным графиком на игрой на несколько фронтов сразу, Эдди Гау также имеет беду с травмами и заполненным лазаретом. "Ньюкаслу" завтра не поможет Харви Барнс, Александер Исак, Свен Ботман, Эллиот Андерсон, Джейкоб Мерфи и Мэтт Таргетт.

Почти весь список травмированных — это футболиста стартового состава, или ближайшего запаса. Поэтому "сорокам" будет непросто. К этим травмам также добавляем дисквалифицированного за ставки Сандро Тонали, который в этом сезоне уже не поможет своей команде.

Не без проблем и у Микеля Артеты, впрочем масштаб его беды немного меньше. Не сыграют Юрриен Тимбер, Томас Партей, Эмиль Смит-Роу и Габриэл Жезус. Из этого списка стопроцентный игрок старта, который является реальной потерей — это Жезус, но в минувшие выходные Нкетиа оформил хет-трик, может он продолжит свою результативную форму и против "Ньюкасла"?

"Ньюкасл", 4-3-3: Поуп — Триппьер, Шер, Ласселс, Берн — Жоэлинтон, Гимараэс, Лонгстафф — Альмирон, Уилсон, Гордон

"Арсенал", 4-3-3: Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко — Эдегор, Жоржиньо, Райс — Сака, Нкетиа, Мартинелли

Трансляция матча В эфире Трансляция матча "Ньюкасл Юнайтед" — "Арсенал" Смотреть трансляцию

Ставки и коэффициенты на матч

Прогноз на матч между "Ньюкаслом" и "Арсеналом" от UA-Футбол

ТМ 2.5 — 1:1. Тактическое противостояние двух талантливых тренеров получится неполноценным из-за достаточного количества травмированных исполнителей, которые могут воплощать идеи на газоне. История показывает, что "канониры" умеют противостоять "сорокам" и очень редко пропускают голы в этих матчах. Но "Ньюкасл" в этом сезоне — это о смене тенденций и истории, поэтому ожидаем их гола, но и "сухими" они также не останутся. Боевая ничья с обменом голов.

Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.