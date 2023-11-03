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Ньюкасл Юнайтед – Арсенал. Анонс и прогноз матча 11-го тура АПЛ на 04.11.2023
UA-Футбол делится ожиданиями от встречи между "Ньюкаслом" и "Арсеналом" в рамках чемпионата Англии
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Английская Премьер-лига. 11-й тур.
4 ноября. 19:30. Ньюкасл. "Сент-Джеймс Парк"
Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)
Трансляция: Setanta Sports
Противостояние двух очень качественных тренерских коллективов всегда вызывает много интриги и ожиданий, особенно если это команды из топ-6 Английской Премьер-Лиги. Тактический бой Эдди Гау и Микеля Артеты в субботу станет украшением всего европейского футбола этого уик-энда.
Готовы ли "сороки" сокращать отставание от конкурентов и понемногу приближать свое возвращение в топ-4? Или скорее "канониры" помчатся вперед, чтобы не отставать от "Тоттенхэма", который продолжает наслаждаться местом на вершине? Интриг этот матч дает достаточно.
Новости "Ньюкасла"
У подопечных Эдди Гау все было бы вообще идеально, если бы не нужно было разрываться на несколько фронтов одновременно. Участие в Лиге Чемпионов в этом сезоне, где у "сорок" непростая группа, дает о себе знать и заставляет лишний раз вспомнить, что скамейка запасных все же требует больше мощности.
Но на этой неделе "Ньюкасл" показал, что даже с активной ротацией в составе может разрывать своих соперников. Их жертвой в 1/8 Кубка Английской Лиги стал "Манчестер Юнайтед". Впрочем стоит вспомнить и потерю очков против "Вулверхэмптона" на прошлой неделе. Конечно, "волки" не являются простым оппонентом, но и тяжесть в ногах и общая усталость команды бросались в глаза.
В домашнем матче против дортмундской "Боруссии" в Лиге Чемпионов "джорди" уступили с минимальным счетом 0:1, но показали бой и должны были вытягивать по крайней мере ничью. Там было оставлено много сил, там был и неудачный матч от Кирана Триппьера, который перетек и на противостояние с "Вулверхэмптоном". Впрочем теперь капитан "сорок" отдохнул и может возвращаться на футбольное поле с новыми силами. Прямо сейчас игровая форма "Ньюкасла" не является оптимальной и на это хватает своих причин, но посреди недели они дали отдохнуть своим лидерам и принимать у себя дома "Арсенал" они точно готовы.
Новости "Арсенала"
Команда Микеля Артеты проходит свой старт сезона почти безупречно, если говорить о результатах. К содержанию игры вопросов может хватать, впрочем за счет опыта, полученного в прошлом сезоне, они уже умеют вытаскивать даже мертвые по игре матчи.
После знаменитой победы над "Манчестер Сити" в начале октября у них была боевая ничья с "Челси" (2:2), победы над "Севильей" в Лиге Чемпионов (1:2) и легкая прогулка с "Шеффилд Юнайтед" в АПЛ (5:0). Казалось бы, все прекрасно, но в среду у них был выезд на "Лондон Стэдиум" к "Вест Хэму" в рамках Кубка Английской Лиги.
В старте вышел Александр Зинченко и вместе со всей командой благополучно провалил матч, который в первом тайме не обещал ничего особенного. Так получилось, что "молотобойцы" разгромили "Арсенал", а команда Артеты смогла ответить на это только голом престижа на последних секундах. Шокирующие 3:1, но стоит отметить, что в этой игре в старте не было Деклана Райса, Габриэла Мартинелли и Букайо Сака - главного костяка нынешней команды. С "Ньюкаслом" эти джентльмены будут, поэтому "сорокам" на легкую прогулку, подобную той, что была у "Вест Хэма", рассчитывать не стоит.
Турнирная таблица
Личные встречи
07.05.23 АПЛ "Ньюкасл" — "Арсенал" 0:2
01.01.23 АПЛ "Арсенал" — "Ньюкасл" 0:0
16.05.22 АПЛ "Ньюкасл" — "Арсенал" 2:0
27.11.21 АПЛ "Арсенал" — "Ньюкасл" 2:0
02.05.21 АПЛ "Ньюкасл" — "Арсенал" 0:2
Цифры и факты
- "Арсенал" сохранял свои ворота "сухими" в 9 из последних 10 матчей против "Ньюкасла" во всех турнирах;
- "Арсенал" выиграл 8 из последних 10 выездных матчей против "Ньюкасла" во всех турнирах;
- В последних 5 матчах между "Ньюкаслом" и "Арсеналом" на "Сент-Джеймс Парк" проходила ставка ТМ 2.5.
Кадровая ситуация, ориентировочные составы
Кроме проблем с загруженным графиком на игрой на несколько фронтов сразу, Эдди Гау также имеет беду с травмами и заполненным лазаретом. "Ньюкаслу" завтра не поможет Харви Барнс, Александер Исак, Свен Ботман, Эллиот Андерсон, Джейкоб Мерфи и Мэтт Таргетт.
Почти весь список травмированных — это футболиста стартового состава, или ближайшего запаса. Поэтому "сорокам" будет непросто. К этим травмам также добавляем дисквалифицированного за ставки Сандро Тонали, который в этом сезоне уже не поможет своей команде.
Не без проблем и у Микеля Артеты, впрочем масштаб его беды немного меньше. Не сыграют Юрриен Тимбер, Томас Партей, Эмиль Смит-Роу и Габриэл Жезус. Из этого списка стопроцентный игрок старта, который является реальной потерей — это Жезус, но в минувшие выходные Нкетиа оформил хет-трик, может он продолжит свою результативную форму и против "Ньюкасла"?
"Ньюкасл", 4-3-3: Поуп — Триппьер, Шер, Ласселс, Берн — Жоэлинтон, Гимараэс, Лонгстафф — Альмирон, Уилсон, Гордон
"Арсенал", 4-3-3: Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Зинченко — Эдегор, Жоржиньо, Райс — Сака, Нкетиа, Мартинелли
Ставки и коэффициенты на матч
Прогноз на матч между "Ньюкаслом" и "Арсеналом" от UA-Футбол
ТМ 2.5 — 1:1. Тактическое противостояние двух талантливых тренеров получится неполноценным из-за достаточного количества травмированных исполнителей, которые могут воплощать идеи на газоне. История показывает, что "канониры" умеют противостоять "сорокам" и очень редко пропускают голы в этих матчах. Но "Ньюкасл" в этом сезоне — это о смене тенденций и истории, поэтому ожидаем их гола, но и "сухими" они также не останутся. Боевая ничья с обменом голов.
Данный прогноз – это лишь один из возможных вариантов развития событий, он не гарантирует выигрыша.